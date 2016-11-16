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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

گزارش اقدامات هلال احمر؛

ارائه خدمات امدادی و درمانی به ۱۳ هزار زائر اربعین

ارائه خدمات امدادی و درمانی به ۱۳ هزار زائر اربعین

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، از مراجعه بیش از ۱۳ هزار زائر اربعین به قرارگاه های مرزی هلال احمر برای دریافت خدمات امدادی و درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مرتضی سلیمی با ارائه گزارش خدمات امدادی و عملیات ترافیکی طرح ملی امداد و نجات اربعین تا ۲۶ آبان ۹۵، گفت: بیش از ۱۳ هزار و ۲۵۰ تن از زائران از ۱۷ تا ۲۶ آبان به قرارگاه‌های مرزی هلال‌احمر در شلمچه، چذابه و مهران برای دریافت خدمات امدادی و درمانی مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به ارائه خدمات امدادی به ۴ هزار و ۶۴۵ تن از هموطنان شامل اسکان اضطراری، کنترل قند و فشارخون، افزود: به علاوه ۷ هزار و ۶۰۰ تن از زائران از خدمات سرپایی درمان چون پانسمان و ... استفاده کرده و ۷۸ تن به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به عملیات ترافیکی در طرح ملی امداد و نجات اربعین در این مدت، گفت: بر این اساس تا کنون ۲۵ مورد عملیات در استان‌های (ایلام: ۱۲ مورد، خوزستان: ۹ مورد و فارس: ٢مورد، لرستان: یک مورد و کرمانشاه: یک مورد) انجام و خدمات لازم به ۲۲۳ حادثه‌دیده ارائه شده است.

وی با اشاره به امدادرسانی به ٤٠ تن از هموطنان در این حوادث، افزود: ۱۱۳ تن در این حوادث مصدوم شدند که در این زمینه ۳۴ تن به مراکز درمانی منتقل شده و ۹ تن نیز خدمات درمان سرپایی دریافت کردند؛ در این زمینه ۱۳ مورد عملیات رهاسازی نیز از سوی نجاتگران انجام شده است.

کد مطلب 3826101
حبیب احسنی پور

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