پیکر حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی صبح چهارشنبه از چهارراه طلاب خانه به سمت مسجد امام خمینی(ره) برگزار و پیکر آن عالم مجاهد و انقلابی در جوار مقبره شهدای گمنام این مسجد به خاک سپرده شد.

آیت الله جعفری امام جمعه کرمان بر پیکر مرحوم شیخ عباس پورمحمدی اقامه نماز کرد و پس از آن پیکر وی در میان حزن و اندوه صدها نفر از مردم عزادار رفسنجان تشییع و به خاک سپرده شد.

در مراسم تشییع این عالم وارسته، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، آیت الله جعفری امام جمعه کرمان، مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان و مقامات استان و شهرستان حضور داشتند.

حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی دوشنبه شب پس از مدتها تحمل رنج بیماری در سن ۹۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

مراسم ختم آن مرحوم فردا پنجشنبه از ساعت ۲.۵ تا ۵ بعدازظهر در مسجد امام خمینی(ره) آقایان و مسجد جامع خانمها برگزار می شود.