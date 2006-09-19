عذرخواهي پاپ گام تازه اي در گفتگوي بين اديان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سامي سالم، امام مسجد جامع رم گفت: عذرخواهي روز يكشنبه پاپ وي را يك گام به عقب بازگرداند و اين امر نشانه مثبتي براي پيشرفت گفتگو تلقي مي شود.

وي در گفتگو با راديو 101 رم افزود: اكنون زمان گفتگوي بين اديان مختلف فرا رسيده است.

اين اظهارات پيش از برگزاري نشست گفتگوي اديان ميان كاردينال پل پوپارد رئيس شوراي پاپي گفتگوي بين اديان، ريكاردو دي سگني خاخام ارشد رم و سامي سالم امام جمعه رم ايراد شده است.

هدف از اين گفتگو كه شهرداري رم برگزار كننده آن است، آرام كردن وضعيتي است كه به دنبال اظهارات مناقشه برانگيز پاپ درباره اسلام و ترويج گفتگوي بين اديان عنوان شده است.



