چکیده مقالات همایش ملی ایران و حقوق بین الملل صلح و امنیت کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «ایران و حقوق بین‌الملل : صلح و امنیت منطقه‌ای» با هدف تقویت مبانی حقوقی بین‌المللی کنش جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی با تمرکز بر مسائل اخیر منطقه توسط دانشگاه قم و با همکاری مراکز از جمله وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجمع جهانی صلح اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی (ره) درقم برگزار شد.

در این همایش کتاب چکیده مقالات پذیرفته شده با مشارکت مجمع جهانی صلح اسلامی منتشر شد. این کتاب شامل بیش از ۱۰۰ عنوان مقاله پذیرفته شده است که دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی نیز با مقاله ای تحت عنوان «تحلیلی بر حقوق بین الملل در خصوص تروریسم، صلح عادلانه و امنیت بشری» در آن مشارکت داشته اند.

امید است کتاب حاضر گامی موثر در جهت وارد کردن مباحث نظری حقوق بین الملل به عرصه عملی و کار آمد سازی آن در راستای کمک به راهکارهای حقوقی برای مواجهه با مسائل منطقه ای وبین المللی باشد.

کتاب مجموعه مقالات همایش فوق نیز بزودی توسط دانشگاه قم منتشر خواهد شد.