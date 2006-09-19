سخنگوي دولت در بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، غلامحسين الهام در جريان بازديد از بورس ضمن اطلاع از مراحل اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه، با برخي از سهامداران و كارگزاران گفتگو كرد.

برخي از سهامداران در اين ديدار مشكلات خود را با سخنگوي دولت درميان گذاشتند. يكي از سهامداران خواستار ارايه توضيحات بيشتر بورس در خصوص بسته شدن نماد معاملاتي برخي شركت هاي بورسي شد.

در عين حال، تعدادي از كارگزاران بورس نيز در گفتگو با رئيس دفتر رئيس جمهوري، ضمن حمايت از بازديد وي از بورس، خواستار ديدار كارگزاران و فعالان بازار سرمايه با رئيس جمهوري شدند.

همچنين علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس نيز با ارايه گزارشي از اقدامات انجام شده درباره قانون جديد بازار سرمايه به سخنگوي دولت، گفت: هدف اوليه سازمان ايجاد ثبات در بازار سرمايه است و دور كردن بازار از تنش‌هاي سياسي از جمله مسايلي است كه ثبات و اعتماد را به بورس باز مي‌گرداند.