هیچ قضاوتی درباره انتخابات آمریکا ندارم/ هرکسی آمد فقط شر رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان، استان اصفهان را استان «شهادت و پیشگامی»، «استقامت و ایستادگی»، «علم و فرهنگ»، «دین و ولایت»، و «کار و ابتکار» خواندند و با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ قضاوتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا ندارد و همواره از دو حزب مطرح این کشور، شاهد دشمنی بوده است، گفتند: امروز مهمترین نیاز کشور بخصوص برای نخبگان و مسئولان کشور، «بصیرت سیاسی و غافل نشدن از توطئه دشمن»، «حفظ روحیه و جهت‌گیری انقلابی»، «اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی»، «ادامه پرشتاب مسیر رشد علمی»، «اتحاد و انسجام ملی» و «حفظ استحکام روحی و درونی» است.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که در ایام سالگرد حماسه مردم اصفهان در تشییع ۳۷۰ شهید عملیات محرم در روز ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ برگزار شد، یکی از مهمترین ویژگی های بارز مردم استان اصفهان را، روحیه «شهادت طلبی» و «ایستادگی» دانستند و با تأکید بر لزوم شناخت طراحی دشمن در هر مقطعی و پرهیز از وادادگی در مقابل او، افزودند: ایستادگی بر اصول انقلاب اسلامی یکی از نیازهای مهم امروز است و اصول انقلاب همان مبانی و شاخصهای مطرح شده در بیانات امام(ره) و وصیت نامه ایشان است.

حضرت آیت الله خامنه ای با توصیه مجدد به جوانان برای مطالعه گفتارها و وصیت نامه امام(ره) به عنوان نقشه راه حرکت نظام اسلامی خاطرنشان کردند: آن امام که دنیا را تکان داد، مجسَم در همین گفتارها و وصیت نامه است و نمی توان امام(ره) را برخلاف آنچه که بود، معنا و تأویل کرد.

ایشان تنها راه حل مشکلات کشور و جبران عقب ماندگی ها و رسیدن به عزت و رفاه و پیشرفت مادی و معنوی و اخلاقی و فرهنگی را ایستادگی بر اصول انقلاب اسلامی دانستند و گفتند: از لحاظ عملی نیز باید بر روی استحکام درونی کشور به ویژه در بخش اقتصاد تمرکز و اقدام جدی شود.

دشمن روی اقتصاد ما متمرکز شده و این را نقطه‌ضعفی می‌داند که می‌تواند اهدافش را به‌وسیله‌ی آن اعمال کند رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: دشمن، اقتصاد را نشانه گرفته زیرا تصور می کند اقتصاد، نقطه ضعف کشور است و بر همین اساس بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تأکید شده است و مسئولان باید «اقدام و عمل» و شاخصه های آن را جلوی چشم مردم قرار دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای «بصیرت سیاسی» را یکی دیگر از نیازهای ضروری به‌ویژه در میان نخبگان خواندند و تأکید کردند: نبود بصیرت موجب می شود که انسان مجذوب مواردی شود که واقعاً جاذبه ندارند، همانند عده ای که مجذوب امریکا هستند در حالی‌که این مجذوبیت دروغین است.

ایشان به مباحث مطرح شده درخصوص مشکلات و واقعیت های درون جامعه امریکا، در رقابت های انتخابات اخیر اشاره کردند و افزودند: فردی که به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شده است، در رقابت های انتخاباتی گفت، اگر پولی را که در این چند سال خرج جنگ کردیم، برای داخل امریکا استفاده می کردیم، می توانستیم این کشور را دو بار بسازیم؛ آیا آن کسانی که مجذوب آن نقطه خیالی هستند، معنی این سخنان را می فهمند؟

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مطالب مطرح شده در رقابت های انتخابات امریکا مبنی بر وجود خرابی ها، فقر و مشکلات گسترده در این کشور، خاطرنشان کردند: امریکا در سالهای اخیر پول مردم این کشور را صرف جنگ های غیرشرافتمندانه ای کرد که نتیجه آن، کشتار دهها هزار غیرنظامی و نابودی زیر ساخت ها در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه واقعیات مطرح شده در رقابتهای انتخاباتی امریکا، سخنانی بوده که در این سالها همواره مطرح می شده اما عده ای نمی خواستند آن را بپذیرند، گفتند: معنی بصیرت آن است که بدانید با چه کسی طرف هستید و او درباره شما چگونه فکر می کند و اینکه اگر چشمان خود را ببندید، قطعاً ضربه خواهید خورد.

ایشان با تأکید بر اینکه توقع از نخبگان سیاسی و غیرسیاسی، داشتن چنین بصیرتی است، افزودند: خوشبختانه مردم عادی دارای این بصیرت هستند اما تعجب از آن است که برخی نخبگان با تکیه بر توهمات، این بصیرت را ندارند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در امریکا خاطرنشان کردند: ما هیچ قضاوتی درباره این انتخابات نداریم زیرا امریکا، همان امریکا است و در ۳۷ سال گذشته هر یک از دو حزب که بر سر کار بودند، هیچ خیری که نرساندند، دائماً نیز شر آنها متوجه ملت ایران بوده است.

بر خلاف عده ای که در دنیا، برای نتیجه انتخابات امریکا، عزا گرفته اند یا عده دیگری که شادی می کنند ما نه عزا می گیریم و نه شادی می کنیم حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: بر خلاف عده ای که در دنیا، برای نتیجه انتخابات امریکا، عزا گرفته اند یا عده دیگری که شادی می کنند ما نه عزا می گیریم و نه شادی می کنیم زیرا برای ما فرقی نمی کند و هیچ نگرانی هم نداریم و به لطف الهی، برای مواجهه با هر حادثه محتملی نیز آماده ایم.

ایشان افزودند: موضوعی که ما باید الان بر آن متمرکز شویم، راه عبور از مشکلات فعلی و آینده کشور است که تنها راه نیز حفظ و ارتقاء استحکام داخلی نظام است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در صورت استحکام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و استحکام روحی و روانی نخبگان و مسئولان ارشد، هیچ خطری، کشور را تهدید نخواهد کرد، گفتند: ملت ایران به ویژه جوانان باید رویش مبارکِ روحیه انقلابی را ادامه دهند زیرا مسئله اصلی کشور برخی بحثها و جنجالها وحاشیه سازی ها نیست بلکه حفظ روحیه و جهت گیری انقلابی است.

حضرت آیت الله خامنه ای از لحاظ عملی نیز، اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علمی و اتحاد و انسجام داخلی را ضروری برشمردند و تأکید کردند: امتحان های مختلف در واقع عرصه ای برای شناخت نقطه ضعف ها و برطرف کردن آنها و تبدیل آنها به نقطه قوت است.

ایشان با یادآوری سابقه مردم استان اصفهان در سربلند بیرون آمدن از امتحان های مختلف، به ۲۵ آبان «سالروز عملیات محرم و تشییع شکوهمند و تاریخی حدود ۳۷۰ شهید عملیات در شهر اصفهان»، اشاره کردند و گفتند: آن تشییع فراموش‌نشدنی نشان‌دهنده ظرفیت روحی، استحکام و مقاومت ستودنی مردم اصفهان است زیرا در همان روزِ تشییع شهیدان، جوانان فراوانی در اصفهان برای اعزام به جبهه صف کشیدند.

رهبر انقلاب اسلامی، کمرنگ کردن و به فراموشی سپردن نقاط برجسته و غرورآفرین تاریخ انقلاب را از اهداف اصلی تهاجم دشمنان دانستند و خاطرنشان کردند: حرکت حماسی و پر شور مردم اصفهان هرگز نباید به فراموشی سپرده شود.

این حرکت عظیم میلیونی بین نجف و کربلا را می بینید؛ این حرکت اگر روزی با خطر هم همراه باشد، باز هم این شور و شوق خواهد بود. این روحیه را باید نگه داشت؛ این ضامن بقای کشور است ایشان، اصفهان را شهر «علم، دین، ولایت، کار و ابتکار، هنر و فرهنگ، و شهادت» خواندند و افزودند: مردم استان اصفهان در فداکاری و ایثار برای کشور و دین خدا پیشگام و پیش‌قدم بوده‌اند، و شهیدان بزرگ و نام‌آوری همچون آیت الله بهشتی، همت، خرازی، کاظمی و ردّانی‌پور از این منطقه برخاسته‌اند که هر یک همچون مشعلی فروزان، راه ملت را روشن می‌کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، «گشاده‌دستی در انفاق مال در راه خدا و خیرات عمومی»، و «صرفه‌جویی در زندگی معمولی و شخصی» را از دیگر خصوصیات خوب و ممتاز مردم اصفهان برشمردند.

رهبر انقلاب اسلامی، همچنین به راهپیمایی اربعین اشاره و آن را سرمایه‌ای ارزشمند خواندند و افزودند: این حرکت عظیم و میلیونی میان نجف و کربلا و این شور و شوق و حرکت، حتی اگر با خطر همراه باشد، همواره در دل مردم و جوانان ما موج می‌زند و این سرمایه را باید حفظ کرد زیرا ضامن بقای کشور است.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود تأکید کردند: آینده کشور به مراتب بهتر از امروز خواهد بود و به فضل الهی و به برکت اسلام و انقلاب، ملت ایران بر همه مشکلات فائق خواهد آمد و پیش خواهد رفت.

پیش از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، نماینده ولی فقیه وامام‌ جمعه اصفهان با گرامی‌داشت ۲۵ آبان‌ماه سالروز تشییع ۳۷۰ شهید عملیات محرم، گفت: مردم مقاوم و مؤمن استان اصفهان مطیع دین اسلام بوده و با همه توان آماده خدمت در راه انقلاب اسلامی هستند.

وی با اشاره به قابلیت‌های استان اصفهان در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی، خاطرنشان کرد: مردم استان اصفهان فعالیت‌های زیادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده‌اند و این استان قابلیت الگو شدن در این عرصه را دارد.