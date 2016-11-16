فولاد میزبان نماینده تهران/ ورود سه تیم از سبزوار، فارس و بافق

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته دوم از بیست ونهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در حالی از فردا پنجشنبه در اصفهان استارت می خورد که سه تیم جدید در مسابقات شرکت خواهند کرد.

دربازی‌های این هفته، فردا فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میزبان نیروی زمینی تهران است و سایر مسابقات جمعه برگزار می شود. سه تیم بیتا سبزوار، نوین قطره مهر پارسه مرودشت و توسعه عمران بافق نیز وارد گردونه مسابقات می شوند.

طبق اعلام فدراسیون با افزوده شدن این سه تیم شاهد برگزاری ۵ بازی با حضور ده تیم حاضر در مسابقات خواهیم بود.

در این هفته هپکو اراک با وجود ادامه مشکلات مالی و عدم حمایت حامی مالی در رقابتها حاضر بوده و قرار است میزبان تیم شهرداری کاشانی باشد که هشت ملی پوش را به استخدام درآورده است.

همینطور شهرداری ارومیه در این هفته میزبان مس کرمان است. این تیم در دیدار معوقه هفته اول برابر تیم نفت و گاز مغلوب شده بود. در پایان هفته اول تیم نفت و گاز گچساران در صدر جدول رده بندی قرار گرفته بود. مس کرمان و شهرداری کاشان هم دوم و سوم بودند.

برنامه کامل این رقابتها در هفته دوم به این شرح است :

پنجشنبه ۲۷ آبان ماه:

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – نیروی زمینی تهران

جمعه ۲۸ آبان ماه:

بیتا سبزوار- نوین قطره پارسه مرودشت

توسعه عمران بافق – نفت و گاز گچساران

شهرداری ارومیه – صنعت مس کرمان

هپکوی اراک – شهرداری کاشان