به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «سی مجموعه » رادیو فرهنگ که هر جمعه ساعت ۱۶:۳۰ پخش می شود، این هفته جمعه ۲۸ آبان میزبان حافظ ناظری مجموعه دار بزرگ کتاب خواهد بود و با وی گفتگو می کند.

در این برنامه از رادیو فرهنگ مجموعه‌دارانی از حوزه‌های مختلف از جمله اسناد تاریخی، عروسک، فسیل، کبریت، موزه شخصی، سکه و اشیا دیگر دعوت می شود تا در برنامه «سی مجموعه» از چگونگی گردآوری مجموعه های خود و نگهداری آنها بگویند.

منوچهر لطفی رییس انجمن مجموعه داران، مجری کارشناس برنامه «سی مجموعه» این هفته به مناسبت هفته کتاب با حافظ نظری یکی از مجموعه داران بزرگ ایران درباره مجموعه نفیس کتاب هایش گفتگو می کند.

برنامه «سی مجموعه» به تهیه کنندگی شهره احمدوند را هر جمعه ساعت ۱۶:۳۰ از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ بشنوید.

یحیی یثربی در برنامه «نام آوران ایران زمین»

سید یحیی یثربی استاد فلسفه اسلامی پنجشنبه ۲۷ آبان مهمان برنامه «نام آوران ایران زمین» از رادیو فرهنگ خواهد بود.

برنامه «نام آوران ایران زمین» هر پنجشنبه ساعت ۲۱ از گروه تاریخ و اندیشه پخش می شود که به گفتگو با چهره های فرهنگی و تاثیرگذار در حوزه های مختلف هنری و علوم انسانی اختصاص دارد.

کارشناس مجری این برنامه علی عظیمی نژادان و تهیه کننده آن رکسانا حمیدی است که پنجشنبه‌ها از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ پخش می شود.