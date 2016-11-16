مسابقات فوتبال یادواره مدافعان حرم در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی دومین دوره مسابقات فوتبال زیر ۱۳ سال آذربایجان شرقی یادواره شهدای مدافع حرم باشرکت ۲۴ تیم برگزار شد و طی آن تیم های حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.

این مسابقات در چهار گروه شش تیمی برگزار خواهد شد که طی آن در گروه اول تیم های پرواز، ستارگان تبریز، کوچ، ملی پوشان، مهدیه و خسروشهر، در گروه دوم تیم های نام آوران، رشاد، ایرانیان، الغدیر، کمال و دبیری، در گروه سوم تیم های ستارخان، آراز، شبستر، دانشگاه، آوای نشاط و تراکتورسازی و در گروه چهارم تیم های شاهد، تکنیک، تراکتورسازی نوین، سرخپوشان، آموزش وپرورش و نود حضور دارند.

این بازی ها روزهای پنجشنبه و جمعه هرهفته تا خرداد سال ۹۶ در زمین چمن مصنوعی فرودگاه، مرکز استعدادیابی هیئت فوتبال آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.