حمایت آلمان از پ ک ک مغایر با مبارزه با تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه پس از دیدار با «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در آنکارا اظهار داشت: آلمان به رغم آنکه ما گروه پ ک ک را گروهی تروریستی می دانیم، از آنها حمایت می کند.

رئیس جمهوری ترکیه این اقدام آلمان را مغایر با اصول تعریفی آنها در راستای مبارزه با تروریسم دانست و خاطر نشان کرد: در دیدار با اشتاین مایر به وی گوشزد کردم که دست از حمایت این گروه بردارند.

وزیر امورخارجه آلمان در جریان سفر روز گذشته خود به آنکارا با مقامات ترکیه دیدار و گفتگو کرد و نتیجه این دیدار را مثبت ارزیابی کرد.