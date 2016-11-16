سه بازیکن مصدوم تراکتورسازی به تمرینات بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از بازگشت از اردوی یک هفته ای خود در کیش، از دیروز تمرینات خود را در زمین اختصاصی خود پیگیری کرد.

تراکتوری ها که در تمرین امروز به مرور کارهای تاکتیکی خواهند پرداخت، همه بازیکنان خود را غیر از سعید آقایی در اختیار دارند. آقایی که همچنان از مصدومیت رنج می برد، هنوز جواب آزمایش MRI خود را نگرفته است و کادرفنی تراکتورسازی منتظر مشخص شدن وضعیت مدافع چپ متعصب تیمشان هستند.

با این حال محسن بنگر مدافع تنومند تراکتورسازان که در اردوی کیش نیز همراه تیم بود، با حضور در تمرین دیروز و پشت سر گذاشتن یک تمرین نسبتا پرفشار، نشان داد که در حال رسیدن به مرز آمادگی است.

در کنار بنگر، بازگشت مهدی شریفی به شرایط آرمانی و شرکت در تمرینات گروهی و تاکتیکی، خبر خوشحال کننده ای برای کادرفنی و هواداران تراکتورسازی است. این مهاجم در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردار است و می تواند در بازی های تراکتورسازی در ردیف بهترین ها قرار گیرد.

همچنین جاسم کرار دیگر بازیکن مصدوم تراکتورسازی بود که دیروز پا به پای دیگر بازیکنان تیم به پرداخت و نشان داد که به طور کامل از مصدومیت رهایی یافته است. کرار جزو بازیکنان اصلی تیم تراکتورسازی است و می تواند عضای دست کادرفنی در بازی های مهم باشد.

تیم تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۳:۳۰ روز جمعه ۲۸ آبان در ورزشگاه خانگی خود میزبان تیم برق جدید شیراز خواهد بود که این بازی از چارچوب رقابت های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور برگزار می شود.