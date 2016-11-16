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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

دومین نشست تخصصی «شخصیت ایرانی؛ الگوها و اختلال‌ها» برگزار می‌شود

دومین نشست تخصصی «شخصیت ایرانی؛ الگوها و اختلال‌ها» برگزار می‌شود

دومین نشست از سلسله‌ نشست‌های «شخصیت ایرانی؛ الگوها و اختلال‌ها»ٰ، شنبه ۲۹ آبان در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله‌ نشست‌های «شخصیت ایرانی؛ الگوها و اختلال‌ها» ٰ، شنبه ۲۹ آبان  ساعت ۱۱ تا ۱۳ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در این نشست، دکتر مهدی نصر اصفهانی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد «مدل قضاوتی ایرانیان» و دکتر مریم رسولیان، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درمورد «اختلال اجتماعی: غفلت از خودمراقبتی» بحث خواهند کرد و پس از آن به پرسش‌های حضار پاسخ می‌دهند.

ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  در پایین تر از میدان ولی عصر خیابان دمشق واقع است.

کد مطلب 3826188

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