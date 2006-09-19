اعتراض مجدد ايران به نشت اسرار هسته اي به بيرون از آژانس / البرادعي در مذاكرات نقش ويژه ايفا كند / تقدير از پاسخ آژانس به كنگره آمريكا

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، رضا آقازاده در اين ديدار با اشاره به مذاكرات پيش روي ايران و 5+1 خواستار همكاري آژانس بين المللي انرژي اتمي براي پيشبرد اين گفتگو ها و رساندن آن به نتيجه اي مشخص و توافقنامه اي جامع شد .



رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت : انتظار داريم كه آژانس نقش واقعي خود را در اين روند با ارائه گزارشات حقوقي و فني نشان دهد .



وي خواستار ايفاي نقش ويژه البرادعي در اين فرآيند شد و ابراز اميدواري كرد گزارشات آژانس در خصوص برنامه هسته اي ايران منطبق با موازين حقوقي و فني باشد .



آقازاده همچنين از اينكه برخي مطالب و اطلاعات مربوط به برنامه هسته اي ايران از آژانس به بيرون سرايت مي كند، اظهار گلايه مندي كرد و خواستار اصلاح اين روند شد .



رئيس سازمان انرژي اتمي جمهري اسلامي ايران اعلام كرد : فرايند همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي بطور مستمر در اينده ادامه خواهد يافت .



آقازاده از گزارش اخير البرادعي در خصوص وضعيت برنامه هسته اي ايران در پاسخ به برخي گزارشات مقامات آمريكايي تشكر كرد .



به گزارش مهر، محمد البرادعي نيز در اين ديدار فرآيند مذاكرات ايران و 1+5 را اميدوار كننده خواند و تاكيد كرد : طرف مقابل بايد حقوق ايران را رعايت كند .



مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين خواستار ادامه همكاري هاي ايران و آژانس براي حل و فصل مسائل باقيمانده شد و ابراز اميدواري كرد طرفين مذاكرات با حسن نيت به توافق نامه اي جامع براي همكاريهاي اقتصادي و سياسي و امنيتي برسند.

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