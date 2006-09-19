به گزارش خبرگزاري "مهر" ، رضا آقازاده در اين ديدار با اشاره به مذاكرات پيش روي ايران و 5+1 خواستار همكاري آژانس بين المللي انرژي اتمي براي پيشبرد اين گفتگو ها و رساندن آن به نتيجه اي مشخص و توافقنامه اي جامع شد .
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت : انتظار داريم كه آژانس نقش واقعي خود را در اين روند با ارائه گزارشات حقوقي و فني نشان دهد .
وي خواستار ايفاي نقش ويژه البرادعي در اين فرآيند شد و ابراز اميدواري كرد گزارشات آژانس در خصوص برنامه هسته اي ايران منطبق با موازين حقوقي و فني باشد .
آقازاده همچنين از اينكه برخي مطالب و اطلاعات مربوط به برنامه هسته اي ايران از آژانس به بيرون سرايت مي كند، اظهار گلايه مندي كرد و خواستار اصلاح اين روند شد .
رئيس سازمان انرژي اتمي جمهري اسلامي ايران اعلام كرد : فرايند همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي بطور مستمر در اينده ادامه خواهد يافت .
آقازاده از گزارش اخير البرادعي در خصوص وضعيت برنامه هسته اي ايران در پاسخ به برخي گزارشات مقامات آمريكايي تشكر كرد .
به گزارش مهر، محمد البرادعي نيز در اين ديدار فرآيند مذاكرات ايران و 1+5 را اميدوار كننده خواند و تاكيد كرد : طرف مقابل بايد حقوق ايران را رعايت كند .
مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين خواستار ادامه همكاري هاي ايران و آژانس براي حل و فصل مسائل باقيمانده شد و ابراز اميدواري كرد طرفين مذاكرات با حسن نيت به توافق نامه اي جامع براي همكاريهاي اقتصادي و سياسي و امنيتي برسند.
آقازاده در ديدار مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي عنوان كرد :
اعتراض مجدد ايران به نشت اسرار هسته اي به بيرون از آژانس / البرادعي در مذاكرات نقش ويژه ايفا كند / تقدير از پاسخ آژانس به كنگره آمريكا
رضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در ديدار صبح امروز خود با محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين از سرايت اطلاعات هسته اي ايران به بيرون از آژانس انتقاد كرد و خواستار اصلاح اين روند شد .
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