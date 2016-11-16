شهرک صنعتی اشتهارد ۲ با حضور وزیر صنعت کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی در مراسم کلنگ زنی شهرک صنعتی اشتهارد ۲ که ظهر چهارشنبه همزمان با سفر رئیس جمهور به استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: شهرک صنعتی اشتهارد ۲ در فاصله ۳۲ کیلومتری شهر کرج قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه شهرک صنعتی اشتهارد ۲ از مصوبات هیئت دولت بوده و به دلایل مختلفی اجرایی شدن آن با تاخیر مواجه شد، گفت: حل مشکلات این شهرک به دلیل حضور هیئت دولت به استان البرز با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه قسمت اعظم مشکلات در حال حاضر رفع شده است، خاطرنشان کرد: مساحت این شهرک هزار و ۲۳ هکتار است که در فاز نخست آن عملیات اجرایی برای ۲۴۰ هکتار انجام خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه مساحت متوسط هر واحد تولیدی در استان ۴ هزار و ۲۰۰ متر برآورد شده است، بالغ بر ۱۶۰۰ واحد صنعتی در این شهرک مستقر خواهد شد که اشتغالزایی قابل توجهی در آن ایجاد می شود.

شاهمرادی بیان کرد: با توجه به نوع صنایعی که در این شهرک مستقر خواهد شد، زمینه برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی نیز فراهم است.

وی با بیان اینکه این شهرک در ۴ فاز اجرا می شود، افزود: در سال جاری بالغ بر ۵ میلیارد تومان اعتبار برای شروع کار در نظر گرفته شده و در پایان سال ۹۶، واگذاری واحدها انجام خواهد شد.