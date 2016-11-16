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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

فرماندار طرقبه شاندیز خبر داد:

تبدیل «کمرمقبولای» طرقبه به پارک سنگ نگاره ها

تبدیل «کمرمقبولای» طرقبه به پارک سنگ نگاره ها

طرقبه شاندیز ـ فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز از تبدیل منطقه باستانی کمرمقبولا واقع در طرقبه به اولین پارک سنگ نگاره ها در کشور خبر داد.

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آثار سایر دوره های تاریخی در نقاط مختلف کشور وجود دارد اما سنگ نگاره ها نمونه ای ندارند و تلاش داریم برای حفظ و حراست از این آثار گران بها ثبت جهانی صورت پذیرد و کمرمقبولای طرقبه را به پارک ملی سنگ نگاره ها تبدیل کنیم.

وی علت عدم ثبت بیشتر آثار موجود در ایران اسلامی توسط یونسکو را ساخت و ساز ها و عملیات های عمرانی پیرامون این اثر های تاریخی طبیعی دانست و گفت: استخراج طلا از معدن موجود در این اراضی تنها با حفظ منافع شهر و بخش طرقبه و عدم بروز اشکال برای ثبت این آثار انجام خواهد شد.

محدوده موسوم به کمرمقبولا به عنوان منطقه تاریخی سنگ نگاره ها ثبت شده است

فرماندار طرقبه شاندیز ادامه داد: محدوده موسوم به کمرمقبولا به عنوان منطقه تاریخی سنگ نگاره ها ثبت شده است لذا باتوجه به سیاست گذاری و تصمیم گیری‌های سازمان میراث فرهنگی و همچنین منافع بلندمدتی که برای این مجموعه وجود دارد قوانین و دستورالعمل ها اجازه استخراج معدن در این منطقه را تحت شرایط خاص صادر می کند.

وی منافع شهر و میراث فرهنگی را مهم تر از احداث و استخراج معدن بیان کرد و گفت: سنگ نگاره های موجود در طرقبه شاندیز بخشی از میراث تاریخی و هویت شهرستان را شکل می دهند گفت: البته نباید فراموش کرد که در کنار سنگ نگاره ها به معدن طلا هم توجه شود.

حسینی با بیان اینکه معادن هم سرمایه ملی هستند و از سویی اشتغال زا گفت: در صدد هستیم تقابل موضوع سنگ نگاره ها و فعالیت معدن از بین برود یعنی علاوه بر استخراج و بهره برداری از معدن مذکور به صورت مناسب، مجموعه سنگ نگاره ها نیز مورد حفاظت و حراست ویژه قرار گیرد.

وی گفت: امیدواریم ذخیره معدن طلای طرقبه در جهت حفظ، نگهداری و سامان دهی تاریخ تمدن بسیار ارزشمند این مرز و بوم استفاده شود و تحت استانداردهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت های توریستی مناسبی در منطقه شگل بگیرد.

کد مطلب 3826228

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