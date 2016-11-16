تبدیل «کمرمقبولای» طرقبه به پارک سنگ نگاره ها

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آثار سایر دوره های تاریخی در نقاط مختلف کشور وجود دارد اما سنگ نگاره ها نمونه ای ندارند و تلاش داریم برای حفظ و حراست از این آثار گران بها ثبت جهانی صورت پذیرد و کمرمقبولای طرقبه را به پارک ملی سنگ نگاره ها تبدیل کنیم.

وی علت عدم ثبت بیشتر آثار موجود در ایران اسلامی توسط یونسکو را ساخت و ساز ها و عملیات های عمرانی پیرامون این اثر های تاریخی طبیعی دانست و گفت: استخراج طلا از معدن موجود در این اراضی تنها با حفظ منافع شهر و بخش طرقبه و عدم بروز اشکال برای ثبت این آثار انجام خواهد شد.

محدوده موسوم به کمرمقبولا به عنوان منطقه تاریخی سنگ نگاره ها ثبت شده است

فرماندار طرقبه شاندیز ادامه داد: محدوده موسوم به کمرمقبولا به عنوان منطقه تاریخی سنگ نگاره ها ثبت شده است لذا باتوجه به سیاست گذاری و تصمیم گیری‌های سازمان میراث فرهنگی و همچنین منافع بلندمدتی که برای این مجموعه وجود دارد قوانین و دستورالعمل ها اجازه استخراج معدن در این منطقه را تحت شرایط خاص صادر می کند.

وی منافع شهر و میراث فرهنگی را مهم تر از احداث و استخراج معدن بیان کرد و گفت: سنگ نگاره های موجود در طرقبه شاندیز بخشی از میراث تاریخی و هویت شهرستان را شکل می دهند گفت: البته نباید فراموش کرد که در کنار سنگ نگاره ها به معدن طلا هم توجه شود.

حسینی با بیان اینکه معادن هم سرمایه ملی هستند و از سویی اشتغال زا گفت: در صدد هستیم تقابل موضوع سنگ نگاره ها و فعالیت معدن از بین برود یعنی علاوه بر استخراج و بهره برداری از معدن مذکور به صورت مناسب، مجموعه سنگ نگاره ها نیز مورد حفاظت و حراست ویژه قرار گیرد.

وی گفت: امیدواریم ذخیره معدن طلای طرقبه در جهت حفظ، نگهداری و سامان دهی تاریخ تمدن بسیار ارزشمند این مرز و بوم استفاده شود و تحت استانداردهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت های توریستی مناسبی در منطقه شگل بگیرد.