به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «طپانچه خانم» به نویسندگی محمدامیر یار احمدی و کارگردانی شهاب الدین حسین پور روزهای پنجشنبه ۲۷ و جمعه ۲۸ آبان در دو نوبت ساعت های ۱۸ و ۲۰ در تالار چهارسو میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

این اثر نمایشی که از ۲۹ مهر ماه به صحنه رفته هر روز غیر از شنبه ها و روزهای یاد شده ساعت ۲۰ با بازی فریبا متخصص، آرش فلاحت پیشه، محمد نادری، گیلدا حمیدی، حمید رحیمی، محمد صدیقی مهر، غزاله جزایری، علیرضا مؤیدی، مرضیه سهراب، سیماخزاعی، مهدا رزازی در تالار چهارسو به صحنه می رود.

تاریخ پایان اجرای سه پروژه نمایشی تئاتر شهر مشخص شد

تاریخ پایان اجرای سه پروژه نمایشی به صحنه رفته در تالارهای قشقایی و پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر مشخص شد.

پروژه اجرایی «میکرو لیو» به سرپرستی محمدحسن معجونی و کیوان سررشته که از روز سیزدهم آبان ماه با اجرای چهار نمایش «دست من» به کارگردانی کیوان سر رشته، «کریستین لی» به کارگردانی اشکان چگینی، «پرواز شماره ۷۴۵» به کارگردانی مرجان پورغلامحسین و «صف دراز مورچگان» به کارگردانی مهدی چاکری در مرکز مطالعات اجرایی قشقایی آغاز شده روز دوشنبه اول آذر ماه به اتمام می رسد.

نمایش «توهم» به کارگردانی خسرو بامداد و فریبا شاهسون نیز که از ۱۲ آبان ماه در پلاتو اجرا به صحنه رفته، روز جمعه ۲۸ آذر ماه به اجرای خود در این تالار پایان می دهد.

موسیقی نمایش«هفت مجلس در عزا و معجزه» به کارگردانی محمد رحمانیان نیز که از روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه در تالار اصلی اجرای خود را آغاز کرده، جمعه ۲۸ آذرماه اجرای خود را به پایان می رساند.