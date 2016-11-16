منیژه حکمت درباره کتاب هایی که خوانده می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب الف، برنامه دیدار و گفتگو با منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده سینما همزمان با هفته کتاب، روز پنجشنبه ۲۷ آبان در شهر کتاب الف برگزار می شود و این کارگردان در این برنامه درباره کتاب و کتابخوانی با مخاطبانش دیدار و گفتگو می کند.

شهر کتاب الف در هفته کتاب سال گذشته، برنامه «روایت‌هایی از کتاب» را برگزار کرد و امسال دومین دوره آن را با حضور حکمت برگزار می کند.

حکمت که کارگردان و تهیه کننده فیلم‌هایی چون سه زن، شهر موش ها۲، ورود آقایان ممنوع و... است، در برنامه مذکور از رابطه داستان و سینما و و تاثیر این دو بر یکدیگر می گوید.

این برنامه‏، روز پنج‌شنبه ۲۷ آبان‌ از ساعت ۱۷ در شهرکتاب الف واقع در زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، میدان الف، خیابان الف شمالی، پلاک ۱ برگزار می شود.

ورود به این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.