منیژه حکمت درباره کتاب هایی که خوانده می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب الف، برنامه دیدار و گفتگو با منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده سینما همزمان با هفته کتاب، روز پنجشنبه ۲۷ آبان در شهر کتاب الف برگزار می شود و این کارگردان در این برنامه درباره کتاب و کتابخوانی با مخاطبانش دیدار و گفتگو می کند.
شهر کتاب الف در هفته کتاب سال گذشته، برنامه «روایتهایی از کتاب» را برگزار کرد و امسال دومین دوره آن را با حضور حکمت برگزار می کند.
حکمت که کارگردان و تهیه کننده فیلمهایی چون سه زن، شهر موش ها۲، ورود آقایان ممنوع و... است، در برنامه مذکور از رابطه داستان و سینما و و تاثیر این دو بر یکدیگر می گوید.
این برنامه، روز پنجشنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۷ در شهرکتاب الف واقع در زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، میدان الف، خیابان الف شمالی، پلاک ۱ برگزار می شود.
ورود به این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.
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