به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محصص در خصوص تساوی تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه، گفت: شرایط بسیار بد زمین برای هر دو تیم وجود داشت. من فکر می کنم نتیجه ای که تیم ملی فوتبال ایران به دست آورد، بسیارخوب بود. شرایط نامناسب زمین بازی را برای ما سخت کرده بود اما من به بازیکنان تیم ملی تبریک می گویم که در چنین شرایط نامناسب و دشواری، حداقل ۱۰ موقعیت خوب داشتند که دروازه تیم حریف را به خطر بیاندازند. کی روش و تیم ملی بازی تست توپ روی زمین را همیشه انجام می داد و اصلا بازی هوایی در شرایط تمرینی و حتی مسابقه ای ملی پوشان قرار نداشت.

وی ادامه داد: بازی در مالزی بدون شک با شرایط بسیار دشواری که داشت، اصلا کار آسانی نبود. به تیم ملی و سرمربی ایران به خاطر انطباق دادن خود با وضعیت دشوار تبریک می گویم. ارسال توپ های بلند، درگیری فیزیکی و دور شدن از نحوه و روش بازی همیشگی کاری بود که ملی پوشان شب گذشته تجربه کرده و خود را با آن وفق دادند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال در ادامه بیان کرد: به نظرم می توانستیم برنده بازی باشیم. گلی که قوچان زد، هنوز مشخص نیست که آفساید بوده یا خیر اما معتقدم تیم برتر میدان، ایران بود. سوریه یک یا دو موقعیت بیشتر نداشت و در این در حالی بود که ما ۱۰ موقعیت داشتیم که بهترین آن در اواخر نیمه دوم بازی توسط علیرضا جهانبخش به وجود آمد. من نمره قبولی به تیم ملی فوتبال ایران می دهم چرا که در یک شرایط فوق العاده سخت، نمایش قابل قبولی را از خود به اجرا گذاشتند. متاسفانه در زمان بازی ما شاهد این بودیم که دروازه بان سوریه دائما مصدوم بود و برای وقت تلف کردن حرکاتی را انجام می داد که به ندرت در مسابقات شاهد آن بودیم. این امر جای تاسف دارد که برخی تیم ها به این شیوه بازی فوتبال را اجرا می کنند.

کارشناس فوتبال ادامه داد: بازی در خارج از خانه بود و نتیجه مساوی، نتیجه ای مطلوب است. بازی برگشت با سوریه داستان متفاوتی خواهد بود. این تیم روش بازی اش فوتبال نیست و این شیوه بازی را در مالزی و شرایط بد جوی توانست استفاده کند اما در ایران نمی تواند این بازی را به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه تیم های عربی معمولا به وقت تلف کردن روی می آورند، در پایان گفت: متاسفانه این موضوع وجود دارد و داور بازی باید مسابقه را کنترل کند و با نشان دادن کارت زرد یا کارت قرمز ، از وقت تلف کردن بیهوده جلوگیری کند. ما نمی توانیم حریف در این باره را کنترل کنیم و داور مهمترین نقش را در این زمینه دارد.