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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

پس از ریاست حیدری در فدراسیون جهانی؛

اظهار نظر عجیب « الکساندرمدوید» در خصوص کشتی پهلوانی

اظهار نظر عجیب « الکساندرمدوید» در خصوص کشتی پهلوانی

دارنده ۱۰ مدال طلای کشتی المپیک و جهان اظهارات جالبی را پس از انتخاب علیرضا حیدری به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر مدوید اظهار داشت: کشتی پهلوانی جذابیت های بسیاری دارد که اعتقاد دارم با توجه به پتانسیل موجود، علاقمندان بسیاری را به خود معطوف خواهد کرد. به همین منظور قول می‌دهم طی چند سال آینده سر اینکه چه کسی یا کسانی مدیریت این رشته را در جهان بر عهده داشته باشند دعوا خواهد شد.

همدوره جهان پهلوان تختی تاکید کرد: این رشته با برطرف کردن برخی نقاط ضعفش قابلیت المپیکی شدن را هم دارد.

وی ادامه داد: این رشته با اصالت را خیلی دوست دارم و از اینکه یک ایرانی عنوان دار، ریاست آنرا بر عهده گرفته خیلی خوشحال هستم.

مدوید در پایان عنوان کرد: البته نباید زحمات رسول خادم و تلاش‌های فدراسیون ایران را برای جهانی شدن کشتی پهلوانی فراموش کنیم.

کد مطلب 3826249

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