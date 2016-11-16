بالگرد ملی صبا وتانک پیشرفته کرار در آینده نزدیک رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دفاع، سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان صبح چهارشنبه در جریان بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی و هوانوردی ایران در جزیره کیش اعلام کرد: بالگرد ملی صبا ۲۴۸ و تانک پیشرفته بومی کرار در آینده نزدیک رونمایی می شود.

سردار دهقان با بیان اینکه کلیه مراحل طراحی و ساخت این دو دستاورد ارزشمند ملی با همت بلند دانشمندان و متخصصان افتخار آفرین وزارت دفاع و با همکاری و مشارکت فعال مراکز علمی - تحقیقاتی کشور و شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است تصریح کرد: با وجود گشایش هایی که در دوران پسابرجام ایجاد شده است؛ وزارت دفاع و سازمان های وابسته به این وزارتخانه همچنان با نگاه به توان و استعداد بومی کشور در حال طراحی، ساخت و تولید نیازمندی های نیروهای مسلح و کمک به توسعه ملی هستند و با فعال سازی توان و ظرفیت شرکت های دانش بنیان، مسیر پیشرفت کشور را با کمترین وابستگی به خارج از مرزها دنبال می کنند.

وزیر دفاع با بیان اینکه توانمندی های بسیار بالایی در حوزه های مختلف صنعتی و فناوری های پیشرفته به ویژه در حوزه هوایی و هوافضا در کشور وجود دارد تأکید کرد :با رویکرد اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از شبکه گسترده همکاران در بخش غیر دولتی قادریم کلیه نیازهای کشور را در این حوزه طراحی و تولید کنیم.

وی، هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران در کیش را فرصت مناسب و مغتنمی برای شناسایی و بکارگیری ظرفیت هایی که در این عرصه وجود دارد ذکر کرد و افزود: البته ما در تعامل با دنیا علاوه بر بازاریابی برای محصولات خود تلاش می کنیم از آخرین فناوری ها و دانش روز آنان نیز برای پیشرفت در بخش های مختلف بهره برداری کنیم و این نمایشگاه و نمایشگاه های مشابه می تواند چنین بستری را فراهم کند.

وزیر دفاع با اشاره به حضور فعال سازمان و شرکت های وزارت دفاع در هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران گفت: شرکت صا ایران و سازمان های صنایع هوایی ، هوافضا و صنایع دفاع این وزارتخانه با همین رویکرد گام های بلندی در حوزه های صنعتی و فناورانه برداشته اند.

وزیر دفاع در پایان با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه و مجموعه هایی که با حضور فعال زمینه برپایی کیفی آن را فراهم کرده اند تصریح کرد: مجموعه توانمندی ها اعم از منابع و سرمایه های طبیعی و انسانی در کشور این قابلیت را دارد که بتواند در اکثر حوزه ها جمهوری اسلامی ایران را به رتبه های برتر سوق دهد و این مهم در سایه مدیریت هوشمندانه، همت های بلند و کار و تلاش بی وقفه قابل تحقق است که بحمدالله با تدابیر رهبر معظم انقلاب ، سیاست ها و رویکردهای دولت خدمتگذار و همکاری فعالان عرصه های علمی، پژوهشی، صنعتی و فناورانه در این مسیر قرار داریم.