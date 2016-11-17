پیام لاریان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بخش نمایشنامه خوانی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که خودش هم به عنوان نویسنده یکی از آثارش در این بخش خوانده شد، گفت: نمایشنامه خوانی بخش جذابی از جشنواره تئاتر فجر است ولی این بخش همیشه مهجور بوده و در هیاهوی جشنواره مورد غفلت قرار می گرفته است. شاید به همین دلیل بود که سعید اسدی دبیر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر این بخش را جدا کرد تا اعتبار جدیدی به آن بدهد.

این بخش برای نمایشنامه نویسان بزرگ مهم نیست

این نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اهمیتی که باید برای این بخش قائل شد، اظهار کرد: متاسفانه حس می کنم آنقدر که این بخش ضروری است مورد توجه قرار نمی گیرد. البته نویسنده های برجسته ما هم در این بخش شرکت نمی کنند شاید یا به رقابت در این بخش ندارند یا دیده شدن آثار برایشان مهم نیست چون به صورت های مختلف دیده می شود.

لاریان درباره ظرفیت هایی که این بخش می تواند برای نویسندگان جوان فراهم کند، اظهار کرد: این بخش فرصتی برای نویسنده های جوان تر است تا آثارشان را ارایه کنند تا مورد توجه کارگردانان قرار بگیرد.

به متون ایرانی بی توجهیم

مدیر تماشاخانه استاد انتظامی با اشاره به علاقه کارگردانان به متون خارجی تاکید کرد: متاسفانه ما بدترین متون خارجی را کار می کنیم اما به متون ایرانی بی توجه هستیم. من به عنوان مدیر تماشاخانه استاد انتظامی در طول سال نزدیک به ۳۰۰ یا ۴۰۰ تقاضا از اجرای نمایشنامه های خارجی دارم. به طور مثال یکی از آثار پیشنهادی مورد تعجب من «سلام و خداحافظ» آثول فوگارد است و من تاسف می خورم که چرا متنی که در مورد تبعیض نژادی است اینقدر مورد توجه قرار می گیرد؟ آیا ما درگیر تبعیض نژادی هستیم؟

وی با اشاره به مثال های دیگری از متون خارجی یادآور شد: ما به این ترتیب نویسنده های خود را نابود می کنیم، البته من نمی گویم این بخش در جشنواره فجر کمک بسیاری در این زمینه به ما خواهد کرد اما به هر حال حذف آن هم بدتر خواهد بود. سوال من این است که اگر جایی قرار باشد به ادبیات نمایشی کشور کمک شود، کجاست؟ مسلما جز جشنواره تئاتر فجر هیچ جای دیگری کمکی به ادبیات نمایشی ما نخواهد کرد.

نمایشنامه ها چاپ و انبار می شوند

لاریان با اشاره به نبود حمایت ها از طرف مرکز هنرهای نمایشی عنوان کرد: انتشارات نمایش در بدترین شکل نمایشنامه ها را چاپ می کند و در انبار خود نگهداری می کند. ناشران دیگر واقعا جرات ندارند نمایشنامه های ایرانی چاپ کنند مگر اینکه اثر خوب و پرفروش باشد که ناشر به سمت آن برود. بخش نمایشنامه خوانی تئاتر فجر این تنها بخشی است که برای حمایت از نویسنده ها و نمایشنامه نویسان ایرانی باقی مانده است.

وی ادامه داد: من قبول دارم که در طول ۳۵ دوره جشنواره تئاتر فجر نمایشنامه های زیادی حضور داشته اند و هیچ کدام برای اجرا حمایت نشده اند. اما راهکار این نیست که این بخش را حذف کنیم بلکه باید برای برگزیدگان این بخش فرصت های اجرایی فراهم کرد.

به نمایشنامه های برگزیده فرصت اجرا بدهیم

این کارگردان تئاتر درباره پیشنهادهایی که می توان برای قوت بخشیدن به این بخش عنوان کرد: پیشنهاد من این است که سه نمایشنامه ای که برگزیده می شوند از طرف مرکز هنرهای نمایشی فرصت اجرایی بگیرند. این می تواند شرایط خوبی فراهم کند که سالی سه متن اجرا داشته باشد.

وی در پایان گفت: یکی از مشکلات ما که در حوزه های مختلف و مخصوصا هنر تئاتر وجود دارد نگاه صوری است. سال گذشته نمایشنامه من جزو برگزیده های این بخش بود و کتابش چاپ شد اما اکنون بعد از یک سال هنوز کتاب من در کتابفروشی ها نیامده است و فکر می کنم برای انتشارات نمایش و مرکز هنرهای نمایشی اهمیت چندانی ندارد که کتابی عرضه شود و دیگر کارگردانان تئاتر بخوانند. یک مشکل هم این است که نمایشنامه نویسان ما اولین آثارشان را خودشان اجرا می کنند و تنها محمد چرمشیر است که متن می نویسد و آنها را می فروشد درحالیکه نویسنده ها باید در این حوزه بنویسند و با خیال راحت به مرکز هنرهای نمایشی بفروشند.