به گزارش خبرگزاري"مهر"،در بخشي از اين بيانيه آمده است:خام فروشي نفت حدود يك قرن است كه نه تنها ما را از فروش فرآورده محروم ساخته بلكه محتاج واردات فرآورده كرده است. اين خطاي راهبردي را نبايد با خام فروشي گاز دوباره تكرار كنيم.

در بيانيه انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت تصريح شد: فرآوردهاي كه وارد مي كنيم حدود ميلياردها دلار ارز كشور را در يك روند رو به تزايد در سال به خود اختصاص داده است كه واقعاً رقمي كمرشكن براي دولتي با اين همه برنامه هاي سرمايه اي و هزينه هاي جاري مي باشد.

در اين بيانيه آمده است: تاكنون فقط14 درصد حجم گاز مورد نياز كل مخازن كشور تزريق گرديده است كه در 20 سال آينده با برنامه هاي مصوب فعلي اين رقم به 40 درصد مي رسد. اين درحالي است كه نيمي از توليد فعلي مناطق نفتخيز از مياديني صورت ميگيرد كه در آنها گاز تزريق ميشود. بدين ترتيب ادامه حضور قدرتمندانه در بازار انرژي ، حتي براي حفظ ميزان فعلي توليد نيازمند توجه كافي به تامين گاز جهت تزريق است.

