به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس نظری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف یک فقره تصرف اراضی ملی به ارزش ۲۱ میلیارد ریال و دستگیری متهم در خرم آباد خبر داد.

وی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با تصرف اراضی ملی اطراف شهرستان خرم آباد اقدام به زیر کشت بردن آنها کرده است، با توجه به اهمیت موضوع، پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی استان، قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی لرستان در ادامه افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی در محل حاضر و با بررسی های صورت گرفته مشخص شد شخصی با تخریب درختان و تصرف هفت هکتار از اراضی منطقه مورد نظر در خرم آباد اقدام به زیر کشت بردن آنها کرده است.

سرهنگ نظری گفت: متهم در عملیاتی دستگیر و در بازجویی به عمل آمده به جرم ارتکابی خود مبنی بر تصرف اراضی ملی اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه ارزش زمین خواری بنا بر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۲۱ میلیارد ریال است، تصریح کرد: فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.