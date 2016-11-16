۹۰ درصد ازجمعیت استان زنجان سرشماری شده اند

سید حمید نباتچیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از ۹۰ درصد از جمعیت استان زنجان سرشماری شده اند و فعالیت ماموران در اجرای این طرح بسیار خوب بوده است.

وی اظهار کرد: در مجموع بیش از یک میلیون نفر در استان زنجان سرشماری شده اند.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: تا ۷۲ ساعت آینده بیش از ۲۴ هزار خانوار زنجانی سرشماری می شوند و سرشماری تا ۱۰ شب ۲۸ آبان ماه ادامه دارد.

نباتچیان با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون مشکلی در بحث ثبت نام پیش نیامده است، تاکید کرد: در مجموع بیش از ۹۰ درصد از فعالیت ماموران سرشماری در طرح نفوس و مسکن در استان زنجان به صورت حضوری انجام شده است.

وی گفت: خانوارهای که در زمان مراجعه ماموران سرشماری در محل حضور نداشتند این خانوارها با دردست داشتن کد خانوار غایب و کد آماری خود می توانند به سامانه آدرس www.sarshomari۹۵.ir مراجعه و نسبت به سرشماری اینترنتی اقدام کنند و در صورت نداشتن اینترنت با مرکز سرشماری استان به شماره تلفن های ۳۳۵۶۸۰۷۴ و ۳۳۵۳۹۸۸۳تماس حاصل نموده و راهنمایی های لازم را اخذ کنند.