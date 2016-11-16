حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام کاراتهکار کبودرآهنگی به رقابتهای قهرمانی آسیا اظهار داشت: پانزدهمین دوره از رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا که در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال طی روزهای پنجم تا هفتم آذرماه در شهر ماکاسار اندونزی برگزار میشود.
وی افزود: ورزشکاران کشورهای چین، چین تایپه، هنگکنگ، هند، اندونزی، ایران، عراق، ژاپن، اردن، قزاقستان، کره جنوبی، قرقیزستان، ماکائو، مالزی، نپال، پاکستان، فلسطین، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، سریلانکا، سوریه، تاجیکستان، تایلند، امارات، ازبکستان و ویتنام در این دوره از پیکارها حضور دارند.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه در این دوره از رقابتها ۴۶۰ کاراتهکار از ۲۷ کشور طی ۳ روز با هم به مبارزه خواهند پرداخت، گفت: یحیی شهگل از شهرستان کبودرآهنگ در ترکیب تیم ملی جوانان و در وزن ۶۸ کیلوگرم به مبارزه با حریفان خواهد رفت.
چاروسایی عنوان کرد: این کاراتهکار مستعد، فرزند الله کرم شهگل مربی سازنده و صاحبنام کاراته کشور است که هماکنون شهرستان کبودرآهنگ را بهعنوان قطب اصلی کاراته کشور مطرح ساخته و سابقه کسب نشان نقره مسابقات کاراته سبک شیتوریو قهرمانی آسیا و شش مدال طلای بینالمللی را در کارنامه افتخارات خود دارد.
وی با اشاره به برگزاری همایش اختلالات روانشناختی با شرکت جامعه ورزشی شهرستان فامنین بیان کرد: همایش اختلالات روانشناختی باهدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی پژوهشگران درزمینه روانشناسی به همت اداره ورزش و جوانان و مرکز بهداشت شهرستان فامنین با حضور ۱۵۰ نفر از روسای هیئتهای ورزشی، مربیان، ورزشکاران، مشاوران و کارشناسان برگزار شد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: در این همایش با موضوعات مختلف روانشناسی ازجمله راهکارهای مقابله با اضطراب و افسردگی ارائه و همچنین پیرامون تحلیل رفتگی در مربیگری و راهبردهای مقابله با آن مطالبی بیان شد.
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