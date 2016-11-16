تأمین امنیت زائران اربعین حسینی(ع) توسط نیروی انتظامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی پلیس لرستان در راستای انجام هر چه بهتر مأموریت اربعین حسینی(ع) اظهار داشت: به منظور تسهیل تردد زائران، در محورهای مواصلاتی استان هر آنچه داریم باید در طبق اخلاص بگذاریم.

وی گفت: همه به این مسئله واقفیم که هدف عاشورا و حرکت امام حسین(ع) چیزی جز ظلم ستیزی و تحقق عدالت نبود که این همان چیزی بوده که اسلام به دنبال آن است.

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد امنیت عزاداران مراسم اربعین حسینی(ع) یکی از ماموریت های مهم پلیس لرستان در این ایام است افزود: در این راستا کارکنان انتظامی لرستان با شور حسینی(ع) برای انجام این مأموریت آمادگی کامل دارند.

سردار قنبری با اشاره به قرار گرفتن لرستان در مسیر زائران اربعین حسینی(ع) ، خاطر نشان کرد: به همین منظور برای امنیت زائران و تسهیل در روند آمد و شد، تدابیر خاص انتظامی و تمهیدات ترافیکی ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی خدمت به زائران اربعین حسینی(ع) را افتخاری بزرگ برای نیروی انتظامی دانست و افزود: به منظور تسهیل تردد زائران حسینی در محورهای مواصلاتی لرستان ، هر آنچه در توان داریم در طبق اخلاص بگذاریم چرا که این فرصت ها دیگر تکرار نمی شوند و ضمن اینکه شرح وظایف همه رده‌های تابعه در رابطه با مراسم اربعین حسینی(ع) ابلاغ شده و در این رابطه آمادگی کامل نیز وجود دارد.