مهارت« نه» گفتن در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آسیب های اجتماعی تهدیدی برای دانش آموزان است و در راستای گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اجتماعی سازی مبارزه با مواد مخدر ،«هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی »در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان خاطر نشان کرد: آسیب های اجتماعی و رفتار های پرخطر از جمله چالش ها و مخاطراتی هستند که سلامت روانی واجتماعی و هویت کودکان ونوجوانان را تهدید می کند به طوری که این مخاطرات طی سال های گذشته با افزایش فضاهای مجازی و رسانه های نوین و همچنین با گسترش انواع بازی ها،سرگرمی ها وصنایع فرهنگی از عمق بیشتری برخوردار شده است.

تمجیدی عنوان کرد: دانش آموزان باید در برابر آسیب های اجتماعی عکس العمل مناسبی را نشان دهند و در مقابله با آن ها «نه»بگویند و این مهم تقویت شود.

وی با اشاره به برنامه های هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی خاطر نشان کرد:طی این هفته برنامه های متنوعی در قالب های آموزشی و فرهنگی ،برگزاری نمایشگاه های پیشگیری، اجرای برنامه های نمادین فرهنگی و برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله برنامه هایی است که به صورت روزشمار برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: با اجرای این برنامه ها موضوعاتی همچون«شناخت عوامل مخاطره آمیز نوجوانان»،«مهارت های همگانی برای مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی» و «آشنایی با برنامه های پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدرسه، خانواده و محله» با مشارکت خانواده ها ، مدارس، دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و رسانه ها تبادل نظر و ترویج می شود.

تمجیدی بیان کرد: آموزش و پرورش با اجرای فعالیت هایی از این دست نشان می دهد برای محافظت و مراقبت از دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی مصمم است و از هیچ تلاشی دریغ نمی کند و از تمام ظرفیت های خود در این زمینه استفاده می کند.