کشف بیش از ۴ تن گیاه دارویی قاچاق در شهرستان الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خدارحم ذلقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف چهار تن و ۴۲۰ کیلوگرم گیاه دارویی «شیرین بیان» قاچاق در شهرستان الیگودرز خبر داد.

وی گفت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی «خمه» در حین کنترل خودروهای عبوری در محورالیگودرز - اصفهان یک دستگاه کامیون را توقیف کردند.

فرماند انتظامی الیگودرز در ادامه افزود: ماموران در بازرسی خودروی یاد شده مقدار چهار تن و ۴۲۰ کیلو گیاه دارویی قاچاق از نوع «شیرین بیان» فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف کردند.

سرهنگ ذلقی گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شد.