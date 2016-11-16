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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کشف بیش از ۴ تن گیاه دارویی قاچاق در شهرستان الیگودرز

کشف بیش از ۴ تن گیاه دارویی قاچاق در شهرستان الیگودرز

الیگودرز - فرماند انتظامی الیگودرز از کشف بیش از چهار تن گیاه دارویی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خدارحم ذلقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از  کشف چهار تن و ۴۲۰ کیلوگرم گیاه دارویی «شیرین بیان» قاچاق در شهرستان الیگودرز خبر داد.

وی گفت: ماموران ایستگاه  ایست و بازرسی «خمه» در حین کنترل  خودروهای عبوری در محورالیگودرز - اصفهان  یک دستگاه کامیون را توقیف کردند.

فرماند انتظامی الیگودرز در ادامه افزود: ماموران در بازرسی خودروی  یاد شده مقدار چهار تن و ۴۲۰ کیلو گیاه دارویی قاچاق از نوع «شیرین بیان» فاقد هر گونه مجوز قانونی  کشف کردند.

سرهنگ ذلقی گفت: در این  رابطه یک نفر دستگیر و با  تشکیل  پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شد.

کد مطلب 3826318

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