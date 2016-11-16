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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

مدیرکل ثبت‌احوال اردبیل:

نیمی از طلاق‌های ثبت شده اردبیل در ۵ سال اول زندگی است

نیمی از طلاق‌های ثبت شده اردبیل در ۵ سال اول زندگی است

اردبیل – مدیرکل ثبت‌احوال استان اردبیل گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از طلاق‌های ثبت شده استان در ۵ سال اول زندگی به ثبت رسیده است.

اسد حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در موضوع طلاق اختلاف سن زوجین تأثیر زیادی ندارد اما دلیل درخواست طلاق در پنج سال اول زندگی نیازمند بررسی است.

وی با بیان اینکه در یک دهه گذشته طلاق در استان اردبیل نزدیک دو برابر افزایش یافته است، اضافه کرد: طلاق به نسبت ازدواج با افزایش قابل‌توجه همراه است و در این بین طلاق شهری بیشتر از روستایی است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان میانگین سنی مردان در طلاق را ۳۳.۱۵ سال عنوان و تأکید کرد: میانگین سنی زنان نیز در طلاق ۲۷.۶۶ سال است.

حسن‌زاده به کاهش نسبت ازدواج به طلاق نیز اشاره کرد و گفت: این نسبت در طول ۱۲ سال از ۱۲.۵ به ۵.۵ رسیده که بیانگر کاهش ازدواج و در مقابل افزایش طلاق است.

وی بیشترین فراوانی توزیع سنی طلاق برای آقایان را ۲۵-۲۹ سال و برای خانم‌ها ۲۰-۲۴ عنوان کرد و افزود: لازم است توزیع‌های سنی و دلایل طلاق موردبررسی قرار گیرد.

کد مطلب 3826319
محمد میرزایی ناطق

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