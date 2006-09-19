جشن رونمايي كتب درسي جديد التاليف برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي اين وزارتخانه صبح امروز در جمع مولفين كتاب درسي و در جشن رونمايي كتاب هاي درسي گفت: اين جشن با دو هدف تجليل از خدمات ارشمند مولفين كتاب هاي درسي و تبيين مباني اهداف ودستاوردهاي تغييرات كتابهاي جديد التاليف برگزار شد.

مهندس نويد ادهم ، كتاب هاي درسي را به عنوان كتاب درسي ملي رسمي ترن و معتبرترين سند آموزشي كشور معرفي و خاطر نشان كرد: مولفين كتب درسي به عنوان معماران فرهنگي تربيتي درشكل گيري شخصيت كودكان و نوجوانان ايفاي نقش مي كنند.

وي با اشاره به اينكه از 21 كتاب جديد التاليف 17 عنوان آن به دوره هاي فني حرفه اي و كاردانش تعلق يافته است گفت: كتاب معارف اسلامي دين و زندگي دوره پيش دانشگاه مبتني بر رويكرد فطرت گرا و كتب فارسي بخوانيم و بنويسيم پنجم ابتدايي با رويكردهدايت دانش آموزان از سطح به سطح واگرا و برنامه هاي درسي هنر دوره ابتدايي با رويكرد تربيت هنري تاليف گرديده است.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي ، تدوين چارچوب كلي و مدل مفهوم جامع نگر در درس ها با عنوان اولين برنامه هاي درس ملي را از سياست هاي مديت تغييرات كتاب هاي درسي دانست و گفت: نقشه كليه فنون و علومي كه قرار است در طي 12 سال در اختيار دانش آموزان قرار گيرد ترسيم مي گردد و در صورت اجراي اين پروژه بزرگ و سترگ بسياري از تغييرات و برنامه ريزي هاي آينده ملهم از اصول و راهكارهاي اين برنامه خواهد بود.

وي ، گام بعدي در سياست مديريت تغيير كتب درسي را تدوين راهنماي برنامه درسي براي كليه مواد درسي در هر رشته و پايه و دوره دانست و خاطر نشان كرد: يكي ازدغدغه هاي ما وجود فاصله بين برنامه هاي وضع گرديده در ستاد و برنامه هاي اجرايي درمدرسه مي باشد كه بايد اين فاصله به حداقل رسانده شود و كتابهاي درسي توسط صاحبنظران مطلع و منصف به نقد كشانده شود.

نويد ادهم همچنين از جايگزين برنامه محوري به جاي كتاب محوري خبر داد و گفت: اميدواريم به سمتي حركت كنيم كه علاوه بر توليد كتب درسي ساير ملوزمات از قبيل نرم افزارهاي آموزشي، كتابهاي آموزشي و راهنماي معلم در يك بسته و پكيج در اختيار كارشناسان و معلمان قرار گيرد.

در اين مراسم ، دبير جشن رونمايي كتاب هاي درسي گفت: 60 مولف درتاليف 21 كتاب درسي شركت داشته اند و براي هر كتاب به طور متوسطه 3 نفر مشاركت داشته اند و از اين تعداد 10 نفر داراي مدرك دكترا مي باشند و از ديگر ويژگي هاي مولفان تاليف 390 عنوان كتاب درسي و غير درسي مي باشد.

مهندس جعفر آبادي ياد آور شد: مشاركت بخش خصوصي درتاليف كتب درسي با نظارت سازمان پژوهش و برنامه ريزي مي باشد و بالغ بر 100 عنوان كتاب در بخش خصوصي تاليف شده است.