خواهان تداوم گفتگو با ناتو هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانوستي،"نينو بورجانيدزه" در ديدار با ژنرال " ويليام ورد " معاون فرماندهي نيروهاي آمريكا در اروپا همچنين تصريح كرد : ناتو در بخش سياست خارجي تمام تلاش خود را به عضويت در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) معطوف كرده است .

وي در ادامه اظهار داشت : گرجستان براي تحقق هدف از پيش تعيين شده خود اعمال اصلاحات در اين كشور را در راس امور خود قرار داده است .

رئيس پارلمان گرجستان افزود : هدف اصلي گرجستان براي پيوستن به ناتو، پيشرفت در زمينه دموكراسي است .

ژنرال آمريكايي نيز در اين ديدار خاطر نشان كرد : ما آماده ايم تا همكاري هاي لازم را براي دستيابي گرجستان به خواسته اش انجام دهيم .

"ميخائيل ساكاشويلي" رئيس جمهوري گرجستان چندي پيش تصريح كرد : عضويت در ناتو به اين معناست كه مرزهاي آن به مرزهاي ناتو تبديل و توسط چندين ارتش مدرن همپيمان ما و يك سيستم امنيتي مدرن حمايت مي شود.

از سوي ديگر"ساراب نوگيدل" (Surab Nogaideli) نخست وزيرگرجستان در گفتگو با روزنامه برلينرسايتونگ اظهار داشت : در حال حاضر گفتگوهاي مقدماتي را با ناتو آغاز كرده ايم، اما در مراحل آتي گفتگوهاي جدي را با آنها در پيش داريم كه بايد در بهترين زمان ممكن به آن پرداخته شود.

وي با ابراز خرسندي از اصلاحات درحال انجام در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي تصريح كرد : ناتو ازجمله شروطي كه براي افزايش تعداد اعضاي خود در نظر گرفته اعمال برخي تغييرات سياسي، اجتماعي كشورها يا اصطلاحاً اعمال اصلاحات است كه اميدواريم در جريان اصلاحات انجام شده در گرجستان قرار گرفته باشند.