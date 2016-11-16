پیشرفت قطعه یک آزادراه تهران-شمال به ۷۱.۸ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سعید محمدزاده گفت: توان فنی-مهندسی در کنار توان مدیریتی عامل برنامه محوری و تسریع در ابر پروژهها است که این امر در پروژههای بزرگی چون آزادراه تهران- شمال از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مصرف روزانه هزار تن سیمان، ۲۸ هزار تن میلگرد در طول احداث این آزادراه و ۳ هزار و ۸۰ نفر نیروی انسانی فعال نیازمند مدیریت کارآمد و قوی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اهمیت مبحث مدیریت در ابر پروژهها بیان داشت: در پروژههایی مانند آزادراه تهران- شمال رعایت شاخصهای مدیریت پروژه اعم از مدیریت یکپارچگی، مدیریت منابع، محدوده پروژه، مدیریت زمان، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک، مدیریت محیط زیست و ایمنی در پروژه، از موضوعات بسیار مهم است.
وی برای ابر پروژهها را وابسته به شاخصهای مطرح شده دانست و عنوان کرد: هر یک موارد مذکور در مدیریت پروژه به عنوان یک پایه مهم از پروژه تلقی میشود و پیوستگی آنها با یکدیگر و نظاممند بودن آن در ساختار پروژه میتواند ابرپروژه را در چارچوب اهداف و برنامههای زمانبندی شده پیش ببرد.
محمدزاده با تاکید بر زمان در ابرپروژهها عنوان کرد: در مدیریت ابر پروژهها باید تمام شاخصهای مطرح شده رعایت شود تا پروژه طبق زمانبندی با رعایت استانداردهای لازم از لحاظ کمی و کیفی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی به عنوان نمونه از آزاد راه تهران- شمال نام برد و گفت: در این پروژه روزانه هزار تن سیمان مصرف میشود و تاکنون ۲۸ هزار تن میلگرد به کار گرفته شده است و با توجه به تاکید فراوان بر تسریع عملیات اجرایی حدود ۳ هزار و ۸۰ نفر در ۱۲۶ جبهه کاری در این آزادراه مشغول هستند و این حجم از کار نیازمند مدیریت قوی و توانمند است.
مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مدیریت در پروژه را به ویژه در آزادراه تهران- شمال حایز اهمیت دانست و افزود: به طور میانگین در هر کیلومتر از این پروژه بیش از سه جبهه کاری فعال است و با توجه به حجم عملیات، تعداد ماشین آلات و نیازهای جبهههای کاری شرایط بسیار پیچیدهای حاکم است که تنها با مدیریت قوی قادر به پیشبرد آن هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی منطقه یک را در حال حاضر ۷۱/۸ درصد دانست و اظهار داشت: هماکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی در ۱۱۳ جبهه کاری در این ۳۲ کیلومتر فعال هستند و ۷۷۸ دستگاه ماشین آلات در این منطقه به کار گرفته شده است.
گفتنی است پیشرفت فیزیکی قطعه یک به طور میانگین در طول ۱۸ سال گذشته ماهیانه حدود ۰/۱۷ درصد بوده که این رقم در حال حاضر به ۲/۹ درصد رسیده و تعداد ماشینآلات از ۱۰۵ دستگاه به ۷۷۸ دستگاه رسیده است. تعداد قالبهای لاینینگ نیز از ۳ دستگاه در دولت یازدهم به ۲۵ دستگاه ارتقا یافته است که این سازماندهی و تجهیزات برای اولین بار در تاریخ راهسازی صورت گرفته است.
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