بازیکنانم برای لباس آرژانتین زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز (چهارشنبه) تیم ملی فوتبال آرژانتین موفق شد در چارچوب رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸، کلمبیا را با نتیجه سه بر صفر در «سن خوان» شکست دهد.

«آلبی سلسته» هفته گذشته با همین نتیجه مقابل برزیل، رقیب سنتی اش شکست خورده بود و در جایگاه ششم جدول انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی قرار گرفته بود اما این بار با درخشش «لیونل مسی»، کاملاً بر حریفش مسلط بود.

مسی در این دیدار روی یک ضربه آزاد مهار نشدنی دروازه حریف را گشود و دو گل دیگر تیمش را خلق کرد.

«ادگاردو بائوسا» سرمربی آرژانتین گفت: هرگز حس نکردم که بازیکنانم مشکلی دارند. آنها همیشه به من خیلی نزدیک بودند. این بازیکنان همیشه می خواهند که پیروز شوند و در تمرین کردن اول هستند. این بازیکنان برای این لباس زندگی می کنند و این کار را ادامه خواهند داد. بازی آسانی نبود. خوشحالم زیرا بازیکنانم شایسته این پیروزی بودند.

«خوزه پکرمن» سرمربی تیم ملی کلمبیا احساس می کند تفاوت دو تیم در این بازی، مسی بود.

پکرمن گفت: برای دو گل اولی که خوردیم خیلی متأسفم. مسی در این قالب دست نیافتنی است چون اختلاف قابل توجهی را نمایان می کند. بازی را خوب شروع کردیم و اگر از موقعیت هایمان استفاده می کردیم، داستان متفاوتی رقم می خورد، اما آنها خیلی زود گلزنی کردند و کار برای ما مشکل شد. ما کمبود تجربه داشتیم، اشتباه می کردیم و برایمان بسیار گران تمام می شد.