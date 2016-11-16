توانمندسازی نیروی کار به یک پروژه مهم در اقتصاد مقاومتی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله میرزایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار کرد: یکی از مشکلات و مسائلی که امروزه در بازار کار با آن روبهرو هستیم نبود نیروی متخصص و کارآمد است باوجوداینکه نظام صنعتی مدرن امروز نیروی انسانی مدرن نیاز دارد.
میرزایی با اشاره به اینکه یکی از تمرکزهای اصلی اقتصاد مقاومتی باید بر ارتقاء بهرهوری نیروی کار و کارآمدی نظام اداری باشد، افزود: نبود نیروی کار و افراد بامهارت و دانش لازم برای بازار کار سبب آسیب به اقتصاد میشود و در حال حاضر بین چهار تا هفت میلیون بدون کار، انگیزه و دانش در کشور وجود دارد که اینیک هشداراست.
وی تصریح کرد: امروز در دنیا با تغییرات پیچیده، سریع و شبکهای مواجه هستیم و اگر دانش ما بهروز نشده و مربوط به گذشته باشد نمیتوانیم بحرانهای آینده را مدیریت کنیم.
معاون اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه تقویت رقابتپذیری منطقهای و مقاومت فعال یکی از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است، افزود: مهمترین معیار برای سنجیدن اقتصاد منطقهای مقاوم، بررسی دید رقابتپذیری آن منطقه است.
میرزایی با اشاره به اینکه در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران شوکهای اقتصادی متفاوتی ازجمله شوک افت قیمت نفت، شوکهای ناشی از تغییرات فنآوری را تجربه کرده، افزود: امروز نیز با چنین شوکها و مشکلاتی مواجه هستیم که اگر در این شرایط اقتصاد مقاوم نباشد، نمیتواند در برابر آسیبها مقاومت کند و نمیتواند به وضعیت پایدار قبلی بازگردد.
این مسئول کشوری تصریح کرد: امروز برای اینکه بتوانیم سهم اقتصادی خود را در بازار جهانی حفظ کنیم نیازمند توسعه فناوری، استفاده از دانش و تکنولوژی روز نیروی کار با مهارتهای کافی هستیم.
وی با اشاره به اینکه استانی مثل خراسان شمالی با توجه به اینکه بین دو قطب گردشگری مذهبی و تفریحی قرار دارد اما سهم اشتغال، درآمد و بهرهوری آن بسیار پایین است، بیان کرد: یکی از دلایل پایین بودن این بهرهوری این است که شناخت مزیتها و قابلیتهای اشتغالزایی بر اساس ظرفیتهای منطقهای که یکی از ارکان توسعه و اقتصاد مقاومتی است در این استان انجامنشده است.
معاون اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در مسیرهای اصلی استان واحد پذیرایی بینراهی وجود ندارد، گفت: اگر منطقهای نتوانست سرمایه و منابع انسانی را جذب کند معنایش میتواند این باشد که فرصتهای سرمایهگذاری در آنجا شناسایی نشده است.
میرزایی تصریح کرد: فرصتهای شغلی و جذب سرمایهگذار در این استان شناسایی شود و فرایند سختگیرانه جذب سرمایهگذار در استان حذف شود.
وی بابیان اینکه خراسان شمالی جزء استانهای است که بیشترین فعالیت آن تکیهبر کشاورزی و بهرهوری و تولید و ازلحاظ درآمد، منطقهای است که در سطح پایین توسعه قرار دارد، افزود: با تنوعبخشی به فرصتهای شغلی و درآمدی، انعطافپذیری و تنوع صادرات و تولید یکی از راهحلهای توسعه اقتصادی است.
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