به گزارش خبرگزاري مهر، مدير كل ارشاد استان همدان در اين باره به روابط عمومي بنياد فارابي گفت: "پس از برگزاري جلسات كارشناسي در استان و نيازسنجي براي برگزاري جشنواره و براي رسيدن به امكانات استاندارد مورد نياز اين رويداد تصميم به بهسازي مكان‌هاي اقامت ميهمانان جشنواره شامل سه هتل و بازسازي پنج سالن نمايش گرفتيم كه اين از اولين مزيت‌هاي برگزاري جشنواره در همدان است."

حجة الاسلام سيدآقا حسيني در ادامه تصريح كرد: "نتايج كارشناسي‌ها به ما نشان مي‌دهد كه سالن‌هاي نمايش فيلم و محل‌هاي اقامت بعد از دهه فجر آماده مي‌شود و با توجه به مختصات جغرافيايي و آب و هواي استان ارديبهشت‌ماه فرصت مناسبي براي برگزاري جشنواره فيلم كودك و نوجوان است كه اين پيشنهاد استان، مورد موافقت قرار گرفت."

وي برگزاري جشنواره‌اي استاندارد را اولويت اصلي مسئولان استان همدان برشمرد و يادآور شد: "در بحث انتقال جشنواره فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان نگاه ما صرفا برگزاري اين رويداد به هر شكل و شرايطي نيست، بلكه ترجيح داديم در يك زمان ثابت و با يك شكل استاندارد اين رويداد را در سالن‌هاي نمايش فيلم استاندارد برگزار كنيم تا تلاش‌هاي جامعه هنري به خوبي ديده شود."

مدير كل ارشاد استان همدان افزود: "تجمع رويدادهاي و فعاليت هاي فرهنگي و هنري در فصل پائيز نيز در كشور يكي از دلايلي بود كه باعث تشويق ما براي انتقال زمان برگزاري جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوان شد. درواقع انتقال برگزاري اين رويداد به ارديبهشت ماه مي تواند به آرايش مناسب تر فعاليت هاي سينمايي در طول سال كمك كند."



حسيني به برگزاري دو برنامه مرتبط با سينماي كودكان و نوجوان در سال جاري در استان همدان اشاره كرد و گفت: "يكي از اين برنامه ها همزمان با جشنواره فيلم رشد در آبان ماه و ديگري همزمان با جشنواره فيلم فجر در بهمن ماه برگزار مي شود كه جزئيات برگزاري اين برنامه ها را متعاقبا اعلام خواهيم كرد و با برگزاري اين دو رويداد در امسال به استقبال برگزاري جشنواره در ارديبهشت ماه خواهيم رفت."



مدير كل ارشاد استان همدان افزود: "از ابتداي مهرماه سال جاري دفتر جشنواره در همدان تاسيس و فعاليت خود را آغاز مي‌‌كند و مديريت اجرايي نيز در اين ماه عمليات اجرايي برگزاري جشنواره را با هماهنگي دفتر جشنواره در بنياد سينمايي فارابي شروع خواهد كرد."



وي با اشاره به اينكه مقررات جشنواره بين‌المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان مهرماه سال جاري توسط دفتر جشنواره بنياد سينمايي فارابي اعلام مي شود، ادامه داد: "از اين پس جلسات شوراي سياستگذاري در تهران و جلسات شوراي برگزاري در همدان به صورت مرتب تشكيل مي‌شود."



سيد آقا حسيني در پايان يادآور شد: "در اين جلسه همچنين ميزان و نحوه اعمال هزينه هاي برگزاري جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان قطعي شد و ميان تهران و همدان تقسيم و تفكيك شد و سهم هر كدام از ما در برگزاري اين رويداد مشخص گرديد. اميدورايم با برگزاري اولين دوره اين جشنواره بين المللي در همدان كه بيست و يكمين دوره آن خواهد بود كليه اشكالاتي كه سابقا اين جشنواره با آن رو به رو بود برطرف شود."