تماشاگران فیلم «دختری در میان اتاق» را پسندیدند

رئیس انجمن سینمای جوانان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، گفت: تندیس جشنواره و مبلغ ۲۵ میلیون ریال به کریم لک زاده برای فیلم «دختری در میان اتاق» در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اختصاص یافت.

علیرضا توکل با بیان اینکه فیلم کوتاه «دختری در میان اتاق» از تولیدات انجمن سینمای جوانان فارس است، عنوان کرد: فیلم یادشده به زبان ترکی است و لب مرز ایران و ترکیه می گذرد.

وی درباره داستان آن توضیح داد: این اثر قصه پدر پیری است که پس از سال‌ها به انتظار دیدار دخترش است که از آلمان برای دیدنش می آید. فیلم یک نیم نگاهی به بحث مهاجرهای ترکیه به آلمان نیز دارد.

توکل با این توضیح که در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، دفتر فارس با دو فیلم کوتاه داستانی حضور داشت، گفت: فیلم های داستانی «دختری در میان اتاق» به کارگردانی کریم لک زاده و «هومائیتا» به کارگردانی فریبا نجفی از شیراز به این رویداد بزرگ رقابتی سینمای جوانان ایران راه یافتند که در نهایت فیلم «دختری در میان اتاق» به کارگردانی کرم لک زاده از نگاه تماشاگران برگزیده شد.

رئیس سینمای جوانان فارس با بیان اینکه فیلم های کوتاه یادشده از میان ۱۰۵۰ فیلم ارسال شده برای شرکت در بخش داستانی مسابقه سینمای ایران در کنار ۶۳ عنوان فیلم انتخاب شدند، ادامه داد: این آثار در مدت ۶ روز به نمایش در آمده و رقابتی فشرده را پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیگر ساخته بلند داستانی کریم لک زاده با عنوان «قیچی» در فهرست اکران فیلم های گروه سینمایی هنر و تجربه قرار دارد.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار شد.