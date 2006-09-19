سازمان تامين اجتماعي با چالش هاي ساختاري مواجه است

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالرضا مصري در همايش سراسري مديران و كارشناسان حقوقي و رابطين امور مجلس شوراي اسلامي ، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي تدوين نظامي است كه بر اساس آن با تغيير دولت ها ، فقط پست هاي سياسي جابجا شود. با تدوين اين نظام پست هايي كه نياز به پايداري بيشتري دارد و تغيير مديران آن با اصل موضوع لطمه و زيان وارد مي كند ، دچار چالش و نا امني نخواهد شد.

وي اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي با مشكلات و چالش هاي ساختاري روبرو است. در حال حاضر عدم ثبات قوانين و مقررات در دستگاه هاي اجرايي باعث سردرگمي مردم و مسئولان شده است جالب اينكه جايي برا برطرف شدن اين مشكل و معضل پيش بيني نشده است.

مصري به ضرورت استفاده هدفمند از سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: يكي از آسيب هاي ساختاري در اين سازمان ، عدم استفاده از سرمايه ها و ذخاير آن در روزهاي خوش گذشته بوده است. در روزهايي كه پرداخت كنندگان حق بيمه فراوان بوده اند و استفاده كنندگان از خدمات اين سازمان كم بود ، اين سازمان نتوانسته است از سرمايه هاي خود به شكل منطقي و مطلوب استفاده كند. همين امر موجب شده است اين سازمان به نقطه سر به سري منابع و مصارف رسيده و از طرفي درك مطالباتي مشتريان اين سازمان هم افزايش يافته است.

وي افزود: يكي ديگر از آسيب هاي ساختاري در سازمان تامين اجتماعي به دامن زدن توقع مردم از سوي مسئولان اين سازمان باز مي گردد. متاسفانه هر مسئول كه به جاي مسئول قبلي مي آيد توقعات مردم را افزايش مي دهد اين امر باعث شده است با اينكه سطح زندگي از گذشته خيلي بهتر شده است اما اكثر مردم از شرايط فعلي ناراضي باشند. اين امر به دليل فهم مطالباتي و افزايش توقع مردم است. افزايش توقع مردم توسط برخي مسئولان در راستاي محبوبيت طلبي صورت مي گيرد. محبوبيت طلبي باعث شده است آنچه مسئولان مي گويند و مي نويسند و آنچه عمل مي كنند با هم متفاوت باشد. اين امر در نهايت موجب ايجاد تبعيض در بين افراد مي شود.

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مدت مديريت در سازمان تامين اجتماعي بايد حداقل 10 سال باشد ، زيرا ساختار صندوق تامين اجتماعي بين نسلي و پايدار است و از اين رو اين سازمان نيازمند مديريت پايدار و بومي است.

وي خاطر نشان كرد: مديري كه وارد سازمان تامين اجتماعي مي شود بايد 10 سال زمان داشته باشد تا بتواند برنامه ريزي و تغييراتش را بر اساس سياست و توانمندي انجام دهد. تغيير پست هايي كه نيازمند ماندگاري است ، به ساختار تامين اجتماعي لطمه وارد مي كند.