گردشگری فعلی اردبیل تحول اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر چهارشنبه در شورای اداری اردبیل با محوریت دفاع مقدس به میزبانی اردبیل برای برگزاری مسابقات امیدهای آسیا اشاره و تصریح کرد: این موضوع به لحاظ گردشگری اهمیت ویژه برای استان دارد.

وی با تأکید به اینکه گردشگری فعلی اردبیل نمی‌تواند تحول اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: در واقع گردشگری که چادر مسافرتی خود را به همراه می‌آورد نمی‌تواند خالق تحول باشد.

استاندار اردبیل با اذعان به اینکه از قبل سفرهای زیارتی بسیاری از کشورهای منطقه سود کلان اقتصادی کسب می‌کنند، افزود: در واقع آن گردشگری که در هتل اقامت کرده و در رستوران غذا بخورد می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

رئیس شورای اداری استان متذکر شد: میزبانی مسابقات آسیایی والیبال به لحاظ گردشگری برای استان اهمیت ویژه دارد و از سویی نزدیک به ۱۰ روز این مسابقات به طول انجامیده و در کشورهای آسیایی به صورت زنده پخش می‌شود.

خدابخش با بیان اینکه در روز اول ۱۶ تیم آسیایی وارد فرودگاه امام شده و با یک شبمانی در هتل این فرودگاه به اردبیل منتقل می‌شوند، افزود: در روز پایانی مسابقات پرواز چارتر برای بازگشت تیم‌ها پیش بینی شده است.

سرمایه اجتماعی می تواند معضلات را سد کند

وی همچنین به ضرورت حمایت از سرمایه های اجتماعی جامعه تاکید کرد و گفت: تنها راهکار مقابل با آسیب‌های اجتماعی حمایت و تقویت سرمایه اجتماعی جامعه است.

به گفته استاندار اردبیل یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور شهدا هستند که همواره الگو اسوه رفتاری بوده و خواهند بود.

وی با بیان اینکه شهدا مسیر روشنی را در پیش روی ما قرار داده‌اند، اضافه کرد: امروز اگر به دنبال این هستیم که معضلات اجتماعی را حل‌وفصل کنیم باید به سرمایه‌های اجتماعی توجه نشان دهیم.

استاندار اردبیل از جمله به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فکری و تربیتی شهدا تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال برای مقابله با آسیب‌ها لازم است که روحیه گذشت، ایثار و تعاون در جامعه ترویج شود.

رئیس شورای اداری استان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور را بسیج دانست و افزود: در جمهوری اسلامی شعار انقلاب اسلام است و اسلام در مظهر بسیج توانسته است خود را نشان دهد.

وی با بیان اینکه بسیج در 22 قشر فعال است اما هیچ صنفی از اردبیل نداریم که در دفاع مقدس و جنگ حضور نداشته باشند، تصریح کرد: در واقع بسیج متعلق به تمامی ملت ایران است.

فعال شدن 207 واحد تولیدی در اردبیل

استاندار اردبیل همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های انجام شده در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: دولت در نظر دارد هفت هزار واحد تولیدی را با هزینه کرد 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات فعال کند.

وی سهم اردبیل را فعال شدن 207 واحد با اختصاص دو هزار میلیارد ریال دانست و گفت: به منظور بررسی نحوه هزینه کرد این تسهیلات نیز کمیته بازرسی تشکیل شده و از 22 واحد بازرسی شده است.

رئیس شورای اداری استان با اشاره به اینکه در این واحدها 200 اشتغال جدید ایجاد شده است، افزود: در واقع ما به دنبال فعال کردن ظرفیت‌های قبلی اشتغال این واحدها هستیم.

خدابخش به ضرورت استفاده ادارات از ظرفیت بسیج در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش حداقل 15 دستگاه اجرایی در خصوص عملکرد اقتصاد مقاومتی خود در جلسه آتی شورای اداری شد.