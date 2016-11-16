آیین نامه نشر بین الملل کتاب در دانشگاه امیرکبیر تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید حمید شهابی گفت: در هفته کتاب با حمایت ریاست دانشگاه و معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، آیین نامه نشر بین الملل کتاب به تصویب رسید.

وی از استادان و دانشجویان دعوت کرد در حوزه نشر بین الملل با این مرکز همکاری داشته باشند و اظهار کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر درخصوص کتاب هایی که به زبان انگلیسی تدوین شود علاوه بر حق تالیف معمول، یک حق تالیف ویژه در نظر می گیرد و امتیازات ویژه ای برای تبدیل وضعیت، تخصیص گرنت برای استادانی که به زبان انگلیسی منتشر کنند قائل خواهد شد.

شهابی خاطرنشان کرد: درحال حاضر تعداد کتاب های انگلیسی ما محدود است اما بنا داریم تا پایان برنامه توسعه دانشگاه، شمار آنها را به ۵۰ عنوان برسانیم.

وی از توافق اولیه مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با برخی ناشران مطرح بین المللی برای چاپ مشترک کتاب به زبان انگلیسی خبرداد.

رئیس مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: خوشبختانه این امکان را داریم با بهره مندی بیش از ۵۰۰ عضو هیات علمی صاحبنظر در علوم فنی مهندسی و علوم پایه که در راستای اقصاد مقاومتی اقدام به تولید و نشر کتاب به زبان انگلیسی کنیم که این هم باعث مطرح شدن کشورمان در دنیا می شود و هم درآمد خوبی برای دانشگاه در میان مدت و درازمدت خواهد داشت.

شهابی تصریح کرد: براین اساس تعداد مخاطبان خود را از ۸۰ میلیون نفر فارسی زبان ایرانی به میلیاردها نفر در سراسر دنیا می رسانیم.

وی به قدمت ۶۰ ساله مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعاتی که از سال های بعد از انقلاب، در دست داریم حدود ۶۰۰ عنوان کتاب برای اولین بار در این دانشگاه به چاپ رسیده اند که بعضی از این کتاب ها بیش از ۱۰ بار و حتی ۲۰ بار تجدید چاپ شده و حتی کتابی داریم که به چاپ چهل رسیده است.

به گفته رئیس مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیش از یک و نیم میلیون نسخه کتاب از ابتدای انقلاب تاکنون در اختیار دانشجویان و دانش پژوهان قرار گرفته که عمده آنها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

شهابی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر دانشگاه به تنهایی بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ اول داشته و بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب ها را به چاپ مجدد رسانده است.

وی عنوان کرد: تعداد کتاب های منتشره ما در سال گذشته ۱۱۰ عنوان بود که بنا داریم این تعداد را به ۱۲۱ عنوان در سال جاری برسانیم و تا پایان برنامه توسعه دانشگاه، این رقم را به ۱۵۰ عنوان افزایش دهیم.

رئیس مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزان استقبال از کتاب های این دانشگاه را در کشور بسیار خوب توصیف کرد و گفت: اما درحال حاضر مشکلاتی داریم از جمله اینکه کتابهای ما را به خاطر عدم حمایت های قانونی، از روی سایت کپی می کنند و برمی دارند که این امر، لطمه بزرگی به نشر دانشگاه زده است.

شهابی اظهار داشت: متاسفانه اقدامات و پیگیری های دفتر حقوقی دانشگاه در یک سال و نیم اخیر هنوز به نتیجه نرسیده است اما ما همچنان به راهمان ادامه می دهیم.

وی انتشار کتابهای مجازی را در راستای سیاست های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای قرار گرفتن در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا برشمرد و گفت: درحال حاضر در کنار کتاب های کاغذی، کتاب های مجازی را منتشر می کنیم که استقبال بسیار خوبی از این کتابها شده است.