آمادگی پلیس راه قزوین در محورهای مواصلاتی تردد زائران اربعین

سرهنگ نصر اله بیکلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس راه استان قزوین با برگزاری جلسات هماهنگی و نشست های متعدد با محوریت بهبود وضع تردد وسایل نقلیه به ویژه خودروهای حامل زائران اربعین حسینی، واحدهای گشتی محسوس و نامحسوس پلیس راه استان در این ایام با حساسیت و قاطعیت بیشتری در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند و بر رفتار ترافیکی رانندگان نظارت می کنند.

وی ادامه داد: ۲۱ دستگاه دوربین هوشمند ثابت برای کنترل تخلفات رانندگی در جاده های استان به منظور رصد کامل نحوه رانندگی رانندگان جهت برخورد قاطع و پیشگیرانه با تخلفات رانندگان متخلف و جلوگیری از بروز هر گونه حوادث تلخ فعال است.

رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: با توجه به اینکه استان قزوین دارای موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیک می باشد و بعنوان ترمینال و کریدور تردد وسایط نقلیه به استانهای غربی، مرکزی شمالی و شمال غرب کشور مطرح است افزایش تردد اتوبوسهای حامل زائران اربعین حسینی را بعلت عدم آشنایی کافی به جاده بعنوان چالشی قابل ملاحظه دانست که کنترل آن مستلزم اتخاذ تمهیدات و هماهنگی های گسترده ای است.

سرهنگ بیگلری افزود: پلیس راه استان ضمن افزایش نظارت بر عملکرد شرکتهای مسافربری در ارائه خدمات به مسافرین با رانندگان ناوگان مسافربری متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین توصیه کرد: کلیه رانندگانی که قصد عبور از آزاد راهها و جاده های استان قزوین را دارند با هوشیاری کامل و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اقدام سفر کرده تا با حمایت پلیس راه استان بعنوان چتر نظارتی راههای استان سفری ایمن و خوش را تجربه کنند.