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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

بعد از تحریم مراسم برترین‌های آسیا؛

کنفدراسیون فوتبال آسیا به اعتراض ایران پاسخ داد

کنفدراسیون فوتبال آسیا به اعتراض ایران پاسخ داد

کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال نامه اعتراض فدراسیون فوتبال ایران بعد از اعلام اسامی نامزدهای برترین‌های سال آسیا، در نامه‌ای به اعتراض و تحریم مراسم از سوی ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران آمده است: «نامه ارسالی شما به امضای ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای رئیس AFC مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ دریافت و توجه کامل و جدی ما را جلب کرد. از اینکه متوجه شدیم فدراسیون شما در نظر دارد که در مراسم جوایز سالانه به دلایلی که در نامه عنوان کردید، شرکت نکند به شدت متأثر شدیم.

ما برای نشان دادن تدریجی مراسم خود تنها قسمت اول توزیع جوایز را در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۶ در وب سایت AFC منتشر کردیم. اما متعاقباً لیست توزیع جوایز برای ۴ مجموعه دیگر که طی تماس تلفنی نیز اطلاع رسانی شد، به زودی منتشر می شود.

بخش اداری AFC در حال آماده کردن اطلاعات جهت ارسال به فدراسیون شما است و علاوه بر این مایلم تأکید کنم که معیارهای انتخاب جوایز شفاف و هدفمند طراحی و از طریق کانالهای رسمی ما ارائه شده است. فرآیند انتخاب نامزدها بحث و بررسی بسیار عمیق با کارشناسان دپارتمان های مختلف را در برداشته که در صورت تمایل شما می توانیم مکانیزم آن را برای شما ارسال کنیم تا از چگونگی عملکرد آن مطلع شوید.

امیدوارم که توضیحات بالا هر گونه شک و شبهه و یا احساس نادرستی در خصوص اعتبار مکانیسم انتخاب کاندیداها، برندگان جوایز و همچنین لیست کامل جوایز را از بین برده باشد.»

کد مطلب 3826421

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    نظرات

    • يك دوست ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
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      جنگ تمام عيار اعراب عليه ايران به سوريه، يمن و منا ختم نمي شود، نيجريه، پاكستان، افغانستان و سازمان ملل هم براي حمله به ايران توسط اعراب تغذيه مي شوند. هرچند فوتبال يكنواخت ايران پيشرفت چنداني نداشته اما جاي آن بود كه از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا، چند نامزد براي ظاهر سازي انتخاب مي شد و با توجه به لابي اعراب و سرمايه داري شرق و جنوب آسيا-اقيانوسيه، هيچ يك از نامزدهاي ايراني را انتخاب نمي كردند. آن وقت بود كه مسئولين فوتبالي ما سنگ روي يخ شده و بعد از هزينه گزاف، دست خالي برمي گشتند. اگر اعراب توجه كافي داشتند اين گونه برايشان بهتر بود.....

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