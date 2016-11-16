کنفدراسیون فوتبال آسیا به اعتراض ایران پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران آمده است: «نامه ارسالی شما به امضای ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای رئیس AFC مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ دریافت و توجه کامل و جدی ما را جلب کرد. از اینکه متوجه شدیم فدراسیون شما در نظر دارد که در مراسم جوایز سالانه به دلایلی که در نامه عنوان کردید، شرکت نکند به شدت متأثر شدیم.

ما برای نشان دادن تدریجی مراسم خود تنها قسمت اول توزیع جوایز را در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۶ در وب سایت AFC منتشر کردیم. اما متعاقباً لیست توزیع جوایز برای ۴ مجموعه دیگر که طی تماس تلفنی نیز اطلاع رسانی شد، به زودی منتشر می شود.

بخش اداری AFC در حال آماده کردن اطلاعات جهت ارسال به فدراسیون شما است و علاوه بر این مایلم تأکید کنم که معیارهای انتخاب جوایز شفاف و هدفمند طراحی و از طریق کانالهای رسمی ما ارائه شده است. فرآیند انتخاب نامزدها بحث و بررسی بسیار عمیق با کارشناسان دپارتمان های مختلف را در برداشته که در صورت تمایل شما می توانیم مکانیزم آن را برای شما ارسال کنیم تا از چگونگی عملکرد آن مطلع شوید.

امیدوارم که توضیحات بالا هر گونه شک و شبهه و یا احساس نادرستی در خصوص اعتبار مکانیسم انتخاب کاندیداها، برندگان جوایز و همچنین لیست کامل جوایز را از بین برده باشد.»