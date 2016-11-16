تعامل سازنده با جهان جزو سیاست چشم انداز ۲۰ ساله است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه با ایثارگران، خانواده معزز شهدا، علما، نخبگان استان البرز که بعد از ظهر چهارشنبه در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم از اینکه در این ایام موفق شدم به حضور مردم فهیم و بزرگوار استان البرز و شهرستان کرج، خودم و هیات همراه بتوانیم از نظرات شما و همچنین مشکلات و انتظارات این استان بیشتر آگاه و آشنا شویم و در حد توان و امکانمان بتوانیم به این استان بسیار مهم و استراتژیک برای کشور قدمی برداریم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه معمولا مزد یک کار به اندازه کار است و یا در یک شرایطی کمی بیشتر از مقدار تلاش و کار انسان است، گفت: همیشه مزد خداوند خیلی برتر و بالاتر از مقدار عملی است که بشر در پیشگاه خداوند انجام می دهد.

روحانی با تاکید بر اینکه گاهی وقت ها اجر و مزد بی پایان و بی حساب است، گفت: امام حسین (ع) عزیزترین افرادش، بهترین سرمایه هایش را در راه آرمان و اهدافش تقدیم کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: امام حسین (ع) می گوید همه تلاش و کوشش و قیام و جهاد من برای اصلاح امور جامعه بوده است، می خواستم مشکلات جامعه را حل کنم، کمبودهای جامعه را جبران کنم، جلوی انحرافات جامعه را بگیرم.

وی با اشاره به آرمان امام حسین (ع) گفت: امر به معروف و نهی از منکر، استقرار نیکی ها و خوبی ها و زدودن بدی ها و مفاسد از جامعه، پیروی از راه پیامبر (ص) و مولی امیرالمومنین (ع) و امام مجتبی، این بیان خود امام حسین (ع) است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عشق امام حسین در قلوب مردم ما وجود دارد، گفت: این همه از واقعه کربلا و عاشورا گذشته است ولی عشق امام حسین و اهل بیت (ع) در دل مردم جوشان است.

روحانی در بخش دیگری با طرح این سوال در این مقطع تاریخی برای کشور، ملت، منطقه، دنیای اسلام چه کاری کنیم، گفت: دشمنان خیلی با فکر، روح و راه ما بازی کردند، نگذاشتند ما متحد باشیم، نگذاشتند کنار هم باشیم، با هم باشیم، اشکالی ندارد سلیقه های مختلف باشند، خداوند خواسته سلیقه ها، شکل ها و زبان ها مختلف باشد،

رئیس جمهور گفت: ما باید از فرصت ها و شرایط کشور استفاده کنیم، ما مشکلات بزرگی داریم، در عین حال ملتی بزرگتر از مشکلات داریم. جوان های با استعداد و غیور داریم، بی جهت فرصت هایمان را صرف دعواهای بی ارزش نکنیم، دعواهای بی ارزش وقت و فرصت ما را تلف می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید معیاری درست کنیم و بر مبنای آن بسنجیم ببینیم حرکت ما درست یا اشتباه است، گفت: به هر استانی می رویم با دنیایی از مشکلات روبرو شویم، اینجا که کرج و البرز است، وسط کشور است، کنار مرکز کشور است، قاعدتا باید مشکلاتش کمتر باشد.

روحانی تاکید کرد: البرز سرزمینی است که بخش بزرگی از آب آشامیدنی مردم تهران را تامین می کند، بخشی از مواد غذایی و صنعت کشور را تامین می کند، سرزمین جاذبه ها، بزرگان، شخصیت های والا، این همه دانشگاه ها در البرز است.

وی در بخش دیگری گفت: از سال ۸۴ چشم انداز بیست ساله را رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند و مقرر شد اجرا کنیم، خود ایشان وقتی ابلاغ کردند جلسه مفصلی در محضر ایشان تشکیل شده بود، ایشان فرمود هیچ سیاست کلی بعد از قانون اساسی بالاتر از این سیاست نیست. بالاترین سیاست بعد از قانون اساسی چشم انداز بیست ساله است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما باید از کشورهای منطقه غرب آسیا جلو بیفتیم، گفت: در مسئله تورم، تورم پایین تر داشته باشیم، در رشد علم و فناوری و تجارت جلو بیفتیم، مگر قرار ما این نبود در منطقه اول شویم، مگر در همان سیاست چشم انداز بیست ساله این جمله نبود که تعامل سازنده با جهان باید داشته باشیم، این رویکرد جزو سیاست چشم انداز و سیاست کلی است که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرده است.

روحانی ادامه داد: من دیدم یکی از آقایان در یکی از رسانه ها به این تعامل سازنده با جهان ایراد گرفته است و فکر کرده ابداع بنده است، متن سیاست کلی نظام است، تعامل سازنده با جهان در چشم انداز بیست ساله آمده است.

رئیس جمهور با طرح این سوال که رشد اقتصادی در کشور ما چقدر است، گفت: پایان سال ۹۱ رشداقتصادی ما منهای ۶.۸ درصد بوده است.

روحانی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه برای توسعه کشور، گفت: یکی از نیازهای حتمی برای آبادانی سرمایه است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه نفت و گاز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، گفت: روزی که ما دولت را تحویل گرفتیم، تولید نفت ما در منطقه غرب کارون ۶۵ هزار بشکه بود که به ۴۵ هزار بشکه رسید این در حالی است که باید بالای یک میلیون بشکه برداشت کنیم اگر ما برداشت نداشته باشیم طرف مقابل برمی دارد زیرا این منبع مشترک است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در حال حاضر از فاز اول پارس جنوبی ۳۰۰ هزار بشکه نفت برداشت می کنیم، گفت: برای فاز بعدی ما ۱۸ هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم.