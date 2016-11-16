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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری:

تنها نتیجه توسعه روستایی و عشایری سود و منفعت برای کشور است

تنها نتیجه توسعه روستایی و عشایری سود و منفعت برای کشور است

تبریز_ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: توسعه روستاها و مناطق عشایری خروجی جز سود و منعت برای کشور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر٬ سید ابوالفضل رضوی ظهر چهارشنبه در همایش توسعه روستایی ذربایجان شرقی با اشاره به بار حاشیه نشینی بر دوش دولت اظهار داشت: حاشیه نشینی نتیجه سیاست ها و برنامه های غلط و غیر علمی و ناصحیحی بوده که عقد شده است و می توان گفت از علت های اصلی شهرگرایی و خرد ستیزی است و به این علت توسعه روستاها و مناطق عشایری خروجی جزو سود و منفعت برای کشور ندارد.

وی همچنین در ادامه باور به جنگ اقتصاد را لازمه مدیریت اقتصادی دانست و افزود:  صنایع دستی باید در اولویت برنامه های استان ها قرار گیرد و در این زمینه آموزش های مختلف داده شود و بازارهای صنایع دستی تشکیل یابند و فروشگاه ها و نمایشگاه عرصه صنایع دستی در استان ها ایجاد شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری همچنین در ادامه از ارایه تسهیلات یک هزار میلیارد ریال صندوق کارآفرینی یرای ایجاد پروژه های کوچک خبر داد و بر لزوم توجه به ایجاد مشاغل کوچک در زمینه هایی همچون گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی تاکید کرد.

رضوی خاطر نشان کرد: برای افرادی که در راستای ایجاد مشاغ کوچک فعالیت می کنند، تسهیلات بانکی با شش تا هفت درصد در استان های محروم و هفت تا ۹ درصد در استان های غیر محروم  پرداخت می شود و علاوه بر این برنامه ریزی هایی برای بازدید سفرای کشورها از نمایشگاه های صنایع دستی با هدف تقویت صادرات صنایع دستی صورت گرفته است.

کد مطلب 3826433

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