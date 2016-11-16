  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

نشست تخصصی اربعین حسینی در فرهنگسرای شفق برگزار می شود

نشست تخصصی اربعین حسینی در فرهنگسرای شفق برگزار می شود

نشست تخصصی اربعین حسینی با حضور دکتر نیکو دیالمه یکشنبه ۳۰ آبان در فرهنگسرای شفق برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی اربعین حسینی با حضور دکتر نیکو دیالمه یکشنبه ۳۰ آبان ساعت ۹:۳۰ در فرهنگسرای شفق برگزار می شود.

این نشست به همت موسسه احیا الثقلین و با همکاری فرهنگسرای شفق با هدف آشنایی با مباحث قرآنی و سیره اهل بیت(ع) همزمان با اربعین حسینی به اجرای برنامه می پردازد.

فرهنگسرای شفق تاکنون سابقه برگزاری نشست های تخصصی متعددی چون عاشورا تجلی بزرگترین سنت الهی، امام سجاد(ع) و بازسازی فرهنگ نبوی، در سوگ آن تنهاترین هادی، تاملی بر سنت های الهی در قرآن  را با موسسه احیا الثقلین دارد.

فرهنگسرای شفق در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ۲۱ بوستان شفق واقع شده است.

کد مطلب 3826437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها