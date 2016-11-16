نشست تخصصی اربعین حسینی در فرهنگسرای شفق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی اربعین حسینی با حضور دکتر نیکو دیالمه یکشنبه ۳۰ آبان ساعت ۹:۳۰ در فرهنگسرای شفق برگزار می شود.

این نشست به همت موسسه احیا الثقلین و با همکاری فرهنگسرای شفق با هدف آشنایی با مباحث قرآنی و سیره اهل بیت(ع) همزمان با اربعین حسینی به اجرای برنامه می پردازد.

فرهنگسرای شفق تاکنون سابقه برگزاری نشست های تخصصی متعددی چون عاشورا تجلی بزرگترین سنت الهی، امام سجاد(ع) و بازسازی فرهنگ نبوی، در سوگ آن تنهاترین هادی، تاملی بر سنت های الهی در قرآن را با موسسه احیا الثقلین دارد.

فرهنگسرای شفق در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ۲۱ بوستان شفق واقع شده است.