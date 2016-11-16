به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید استاندار لرستان از روند اجرای سد کمندان اظهار داشت: این سد از سال ۸۳ عملیات اجرایی آن شروع شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این سد آب شرب چند روستای شهرستان های ازنا و الیگودرز به میزان ۱۸ میلیون متر مکعب تامین می شود گفت: همچنین میزان شبکه سد کمندان نیز چهار هزار و ۵۰۰ هکتار است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در ادامه سخنان خود بیان داشت: مرحله سه و چهار شبکه آبیاری سد کمندان باید توسط جهاد کشاورزی اجرا شود که نامه این اقدام نیز به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

سیفی حجم دریاچه سد کمندان را ۸۲ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: همچنین حجم تنظیم آب سد کمندان نیز ۷۲ میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه با اجرای این سد ۷۰ درصد روستای کمندان زیر آب می رود گفت: همچنین ۳۰ درصد باقی مانده از روستا نیز در حریم کیفی سد قرار دارد.