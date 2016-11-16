به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده ظهر چهارشنبه در شورای اداری اردبیل با محوریت دفاع مقدس تصریح کرد: در تاریخ ۱۰۰ ساله ایران هرکجا عهدنامه‌ای منعقد شده گوشه‌ای از خاک این کشور از دست رفته است.

وی افزود: در زمان دفاع مقدس نه تنها حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفت بلکه با رشادت و دلاورمردی شهدا بخش‌های محاصره شده نیز آزادسازی شد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان تأسی از شهدا را راهکار بقای نظام دانست و گفت: در واقع مطابق منویات رهبر معظم انقلاب زنده نگه داشتن یاد شهدا خود کمتر از شهادت نیست.

بابازاده با تأکید به اینکه بسیج در دوران دفاع مقدس زیبایی و عظمت خاصی به جبهه‌های جنگ بخشیده بود، تصریح کرد: حتی اگر اظهاراتی در حواشی مطرح شود نمی‌تواند از عظمت و اقتدار بسیج و بسیجی بکاهد.

وی با اشاره به فعالیت بسیج در ۲۲ قشر اضافه کرد: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از مردم ایران، مردم از برنامه‌ها و خدمات بسیج نهایت رضایت را دارند.

وی با تأکید به اینکه بسیج توان و اقتدار خود را هم در دوران سخت دفاع مقدس و هم در بعد از آن نشان داده است، متذکر شد: امروز کشور در شرایط حساسی قرار گرفته و لازم است که نقش و ظرفیت بسیج به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان به ضرورت همکاری عملی در بسیج و نه اظهارات ظاهری تأکید کرد و افزود: همین بسیجیانی که در زمان جنگ کمتر از ۳۰ ساعت آموزش می‌دیدند توانستند در زمان دفاع مقدس ۱۹ هزار عراقی آموزش دیده را اسیر کنند.

بابازاده با اشاره به الهام گیری کشورهای دیگر از ظرفیت بسیج افزود: نمی‌توان از عملکرد بسیج و رزمندگان در استان اردبیل نیز غفلت کرد و در واقع تمام رزمندگان این استان خط‌شکن بودند.

به گفته فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان بسیج اردبیل در نیمه نخست سال با برنامه‌های مختلف از جمله اردوهای راهیان نور، رزمایش‌ها، برنامه‌های عزاداری و رژه دفاع مقدس بسیج توانسته با اقشار مختلف مردمی ارتباط بگیرد.

فعالیت ۵۱۰۰ حلقه صالحین در اردبیل

وی به فعالیت پنج هزار و ۱۰۰ حلقه صالحین در اردبیل اشاره کرد و افزود: ۲۲ عالم استادیار، ۶۰ سرمربی، ۳۶۰مربی و پنج هزار و ۱۰۰ نفر سرگروه در حلقه‌ها فعالیت دارند.

وی به حضور ۱۵۰ هزار نفر در جوانه‌های صالحین اشاره و تأکید کرد: در پی این برنامه هشت هزار نفر در استان جذب بسیج شدند.

بابازاده به اجرای ۳۱ پروژه نیز اشاره کرد و گفت: در نظر داریم روزانه یک پروژه را در راستای ارتقا شاخص‌های کمی و کیفی فعالیت بسیج به اجرا درآوریم؛ در عین حال ۱۸ هزار مترمربع پروژه نیز در شهرستان پارس‌آباد اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان به اجرای ۵۰ هزار مترمربع پروژه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: اخیراً نیز ۹۷ هزار مترمربع پروژه اجرا شده است.

وی متذکر شد: برای اجرای پروژه‌ها ۶۵ میلیارد ریال بدهی داریم که انتظار می‌رود برای تصفیه آن مسئولان استانی مساعدت داشته باشند.