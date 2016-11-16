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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

رضایت معاون وزیر ورزش از عملکرد فدراسیون انجمن های ورزشی

رضایت معاون وزیر ورزش از عملکرد فدراسیون انجمن های ورزشی

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در بازدید از فدراسیون انجمنهای ورزشی در جریان برنامه های مختلف این فدراسیون پرجمعیت قرار گرفت و عملکرد این مجموعه را رضایت بخش عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی، در این بازدید که محمد علیپور رییس این فدراسیون، دلداده مهربان سرپرست دبیری، سیروس عالمی مشاور اجرایی و رییس انجمن کریکت، پرویز خاکی ریاست دفتر دکتر نصرالله سجادی حضور داشتند  ایشان ضمن بازدید از کمیته های مختلف فدراسیون با یکایک کارکنان به گفت وگو پرداخت.

دکتر نصرالله سجادی سپس با حضور در دفتر رییس فدراسیون انجمن های ورزشی به بحث و تبادل اندیشه با محمد علیپور و دیگر مسوولان این فدراسیون پرداخت و درجریان کم و کیف انجمن های تحت پوشش قرار گرفت.
در این نشست صمیمی ، محمد علیپور گزارشی از نحوه فعالیت های 17 انجمن تحت پوشش به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ارائه داد و برخی از مشکلات موجود را با دکتر سجادی در میان گذاشت.

سجادی نیز ضمن تشکر از تلاش های ایشان و دیگر مسوولان فدراسیون و انجمن های تحت پوشش برای آنها آرزوی توفیق روزافزون کرد و ابراز امیدواری نمود که تیم های اعزامی به رقابتهای معتبر قاره ای و جهانی به توفیق های بیشتری برسند.

کد مطلب 3826457
زینب حاجی حسینی

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