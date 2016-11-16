رضایت معاون وزیر ورزش از عملکرد فدراسیون انجمن های ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی، در این بازدید که محمد علیپور رییس این فدراسیون، دلداده مهربان سرپرست دبیری، سیروس عالمی مشاور اجرایی و رییس انجمن کریکت، پرویز خاکی ریاست دفتر دکتر نصرالله سجادی حضور داشتند ایشان ضمن بازدید از کمیته های مختلف فدراسیون با یکایک کارکنان به گفت وگو پرداخت.

دکتر نصرالله سجادی سپس با حضور در دفتر رییس فدراسیون انجمن های ورزشی به بحث و تبادل اندیشه با محمد علیپور و دیگر مسوولان این فدراسیون پرداخت و درجریان کم و کیف انجمن های تحت پوشش قرار گرفت.

در این نشست صمیمی ، محمد علیپور گزارشی از نحوه فعالیت های 17 انجمن تحت پوشش به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ارائه داد و برخی از مشکلات موجود را با دکتر سجادی در میان گذاشت.

سجادی نیز ضمن تشکر از تلاش های ایشان و دیگر مسوولان فدراسیون و انجمن های تحت پوشش برای آنها آرزوی توفیق روزافزون کرد و ابراز امیدواری نمود که تیم های اعزامی به رقابتهای معتبر قاره ای و جهانی به توفیق های بیشتری برسند.