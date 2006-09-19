مطالعه قرآن و آثار مسلمانان عذرخواهي پاپ را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين نامه اظهارات پاپ بنديكت شانزدهم در مورد دين مبين اسلام را باعث تأسف خواند و نوشت واقعيت اين است كه بسياري ازانديشمندان جهان بر نقش تمدن ساز اديان و تأثير آن بر تعالي و ارتقاء انديشه بشري و تسكين آلام روحي و جسمي تأكيد كرده و نقش دين اسلام نيز در اين راستا بسيار مؤثر بوده است.

رئيس شوراي سياستگذاري اديان در اين نامه تأكيد كرده است: بيم داريم كه بر اثر تلاش منفي برخي رسانه ها بار ديگر ابرهاي جهل و تيرگي بر خرمندي و دانش چيره شده و جهان با وضعيت وخيم تري رو به رو شوند.

حجت الاسلام عراقي با تأكيد بر اينكه سياست نادرست جهان غرب هر سال باعث مرگ و مير ميليونها انسان در دنيا به ويژه قاره آفريقا مي شود اعلام كرد: شما بهتر واقف هستيد كه نقش اديان در تلطيف آراء و تشويق مردم به زندگي مسالمت آميز در طول تاريخ در حسن همجواري و همزيستي مسالمت آميز انسانها بسيار مؤثر بوده و تاريخ اسلام گواه اين امر است.

طي اين نامه از رهبر كاتوليكهاي جهان خواسته شده به پيروي از تعاليم حضرت عيسي مسيح(ع)، مانند پاپ پيشين به رسالت آن آئين الهي چون تلاش براي رفع مشكلات انسانها و بهبود شرايط مادي و معنوي آنان است، بپردازد و بخشي از وقت و فرصت خود را با اهل فرهنگ و انديشه از اديان ديگر سپري كند.

رئيس شوراي سياستگذاري گفتگوي اديان ايران در اين نامه به رهبر كاتوليكهاي جهان پيشنهاد كرد با مطالعه قرآن كريم و آثار مشاهير اسلامي مطمئن باشد كه آفتاب ايمان و حقيقت بر دل ايشان تابيدن خواهد گرفت و از اين سخنان پشيمان شده و از پيشگاه حقيقت و زيبايي عذرخواهي خواهد كرد.