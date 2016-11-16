به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برخواه بعد از قهرمانی مسابقات آسیایی در ژاپن تصریح کرد: خدا را شاکرم به اهدافمان دست یافتیم. فاصله اندک مسابقات جهانی و آسیایی باعث شده بود نفرات با بدن‌های خسته به ژاپن اعزام شوند، ولی ملی پوشان نوجوان با غیرت و جنگندگی در مسابقات خوش درخشیدند و با ۴ مدال طلا، نشان ۲نقره و یک گردن آویزبرنز قهرمان آسیا شدیم.

وی افزود: این قهرمانان آینده وزنه برداری ایران هستند، باید در مسابقات آتی افتخار آفرینی کنند و در المپیک ۲۰۲۰ باعث شادی دل مردم کشورمان شوند.

برخواه در خصوص برنامه آینده نوجوانان خاطرنشان کرد: رقابتهای قهرمانی آسیا نیز به اتمام رسید و از امروز باید برای مسابقات پیش رو آماده شویم. پیکارهای قهرمانی نوجوانان سال ۲۰۱۷ جهان به میزبانی تایلند در فرودین ماه ۹۶ برگزار می شود. فرصت کمی تا این رقابتها باقی مانده که البته با هماهنگی فدراسیون سریعاً اردوها را باید از آذرماه شروع کنیم.

وی در پایان گفت: ملی پوشان اکثراً محصل هستند و دی ماه نیز زمان امتحانات آنهاست، برهمین اساس تمرینات در دی ماه تعطیل می شود و پس از آن تا فروردین سال ۹۶ تمرینات را برای مسابقات جهانی ادامه خواهیم داد.