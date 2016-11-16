همایش «یاوران ولایت» در شهرستان شفت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،معاون فرماندار شفت در جلسه ستاد بزرگداشت هفته بسیج که ظهر چهارشنبه در سالن میرزای شفتی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: حضور تأثیرگذار بسیج در همه عرصه های انقلاب اسلامی و بعداز آن غیرقابل انکار است.

رحمت حیدری نژاد با بیان اینکه حماسه های پرشور دفاع مقدس توسط بسیجیان به وقوع پیوسته است، افزود: بسیج به دنبال حفظ ارزش های اسلام و انقلاب و آرمان ها امام خمینی (ره) است.

وی مردمی بودن و حضور همه اقشار جامعه در جامع بسیجی را یکی از مهم ترین ویژگی های این نهاد عنوان کرد و گفت: در تمام کشورها بسیج با عنوان های مختلف وجود داشته که در زمان وقوع حوادث مختلف حضور فعال دارد.

معاون فرماندار شفت در ادامه به تفکر و روحیه بسیجی اشاره و خاطرنشان کرد:براساس فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری وجود همین تفکر بسیجی ضامن بقاء انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است.

وی بسیاری از موفقیت و پیشرفت های کسب شده در عرصه های مختلف را مرهون و مدیون همین تفکر بسیجی دانست و تصریح کرد:خوشبختانه امروز این تفکر بسیجی فقط معطوف به ایران نبوده و در بسیاری از نقاط جهان همانند سوریه و یمن نیز اشاعه یافته است.

افتتاح ۱۳ واحد مسکن محرومان همزمان با هفته بسیج در شفت

در ادامه این جلسه فرمانده سپاه ناحیه شفت ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: ستاد گرامیداشت هفته بسیج شهرستان برنامه ریزی مناسبی برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی و... در شهرستان کرده است.

سرهنگ شهرام قاسمی با اشاره به فضاسازی محیطی برای هفته بسیح با توجه به مقارن بودن آن با اربعین حسینی، شهادت امام رضا(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و رحلت پیامبر گرامی است، افزود: باید تبلیغات هفته بسیج با توجه به این ایام طراحی و اجرا شود.

وی دیدار با امام جمعه، غباروربی و عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری یادوارهای شهدا اعم شهدای اصناف، تجمع و راه اندازی دسته جات سینه زنی از میدان تا مسجد جامع شهر را برخی از برنامه های تدوین شده اعلام کرد.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با بیان اینکه در این هفته همایش «یاوران ولایت» در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار می شود، تصریح کرد: بهره برداری از ۱۳ واحد مسکن محروم نیز یکی دیگر از برنامه های شاخص هفته بسیج در شهرستان شفت محسوب می شود.